Один дешевый продукт сделает блюдо намного вкуснее: как приготовить печень по-новому (видео)
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Рецепт печени, которая просто тает во рту
Печень – это продукт, который нужно уметь готовить. Если знать некоторые нюансы и удачные вкусовые сочетания, он получается очень вкусным и аппетитным. К примеру, мы рассказывали, как сода поможет вам приготовить сочную печень. Теперь делимся удачным рецептом.
Печень с карамелизированным лучком и яблоками — очень вкусная, ароматная и аппетитная. Как ее приготовить, рассказали на ютуб-канале "Вкусная кухня с Наталией Данилюк".
Ингредиенты:
- Печень — 500 г
- Яблоки (большие) — 2 шт.
- Лук — 2 шт
- Масло сливочное — 50 г
- Мука — 100 г
- Вода — 50 мл
- Масло для обжарки печени
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Очищаем яблоки и нарезаем кусочками. Нарезаем лучок полукольцами.
- На сливочном масле обжариваем лук и яблоки на слабом огне.
- Печень зачищаем от плёнок, нарезаем. Солим, перчим, обваливаем в муке. На другой сковороде обжариваем печень на растительном масле.
- В яблоки с луком приливаем немного воды, солим. Прибавляем печень и под закрытой крышкой тушим еще 5-10 минут до полной готовности печени.
Подавать печень следует горячей, с луком и кусочками яблок. К ней подходит любой гарнир, но вам точно понравится есть ее с нежнейшим картофельным пюре.