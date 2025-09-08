Здесь был огромный комплекс с зоопарком, а теперь стоят руины: что произошло с легендарной табачной фабрикой в Ивано-Франковской области

Табачная фабрика в Заболотове конкурировала с Marlboro та Philip Morris

Когда-то в небольшом поселке Заболотов Ивано-Франковской области работал крупный табачный завод, который соперничал с известными и крупными мировыми производителями. Его продукция поставлялась в разные страны Европы и даже в Латинскую Америку. Это был крупный и современный в свое время комплекс, который теперь стоит заброшенными и постепенно разрушается.

История предприятия началась еще в XIX веке. В 1866 году армянская семья Агапсовичей, владевшая землями в Заболотове, выделила участок возле железной дороги Коломыя – Черновцы для перевалочного пункта табака. Уже в 1872 году здесь открылась фабрика, первым директором которой был Францишек Крулич.

Табачная фабрика в Заболотове

Владельцем предприятия была компания "Австрийская табачная монополия". После распада Австро-Венгрии в 1918 году фабрика перешла в собственность Польши, а в 1919-м ее передали в управление "Дирекции польской табачной монополии".

Завод занимался не только производством сигарет, сигар и табака, но и контролировал выращивание сырья. В 1895 году площадь посевов достигала почти 3 тысяч гектаров, а к производству было причастно около 35 тысяч домохозяйств. Для надзора за процессом в Коломые создали Цисарско-Королевскую инспекцию по выращиванию табака, которая контролировала работу в 350 общинах.

Комплекс фабрики состоял из 15 зданий

Сотрудники фабрики получали на те времена неплохую зарплату.

На этой фабрике работала моя прабабушка Варвара Бортей (Лукавская) из семьи Литвинюков 1885 г. р. За одну заработную плату могла себе купить дойную корову и еще злотые оставались. Так мне говорила моя бабушка, ее дочь Мария Стефюк (Лукавская). А теперь можете себе посчитать, сколько простая работница, которая крутила сигары, зарабатывала денег. На сегодня это где-то от 20 000 грн, рассказал депутат Заболотовской ОТГ Александр Стефюк.

Особая методика ферментации позволяла выпускать более качественный табак. На заводе перерабатывали не только местное сырье, но и импортное — из Кубы, Пуэрто-Рико и Бразилии. Продукция Заболотовской фабрики экспортировалась в Европу и страны Латинской Америки. Наибольшую известность предприятие получило при директоре-технологе британце Яне Беффингере.

Комплекс фабрики состоял из 15 зданий, построенных в стиле неоренессанса. Здесь работали производственные корпуса, ферментационные камеры, механические и столярные мастерские, котельная, гаражи, клуб, столовая, общежитие и даже гостевой дом. На территории фабрики был яблоневый сад и собственный зоопарк с павлинами и оленями. Местные жители также вспоминают, что на территории также был деревянный павильон для отдыха, куда можно было попасть через проходную.

Табачная фабрика в Заболотове много лет уже не работает

После Второй мировой войны производство изменилось: выпуск сигар прекратили, но завод продолжал выращивать и обрабатывать табак для украинских предприятий. В советское время он был одним из пяти крупнейших в стране.

Здания комплекса постепенно разрушаются

Фабрика работала вплоть до 2006 года. После ее закрытия владельцы вывезли с территории оборудование и металлолом. Сегодня большинство зданий находится в аварийном состоянии: в старом общежитии протекает крыша, деревянные перекрытия прогнили, а в некоторых помещениях до сих пор лежат мешки с остатками табака.

Каменные дороги и брусчатые дорожки, которыми была вымощена территория, скрыты под землей и травой. Местные жители называют фабричный комплекс памятником промышленной архитектуры, а историки уверены, что его все еще можно восстановить.