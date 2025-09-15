Когда-то здесь показывали премьеры, а теперь на этом месте руины и трагедия: как выглядел кинотеатр "Россия" в Виннице

Крупнейший кинотеатр Винницы стоит пустым более 10 лет

Кинотеатр "Россия" на улице Соборная, 4 в Виннице знает, без преувеличения, каждый житель города. Он расположен в самом центре и долгие годы был одним из самых популярных мест отдыха винничан. Однако здание кинотеатра более 10 лет стоит закрытым и заброшенным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел популярный рынок "Юность" в Виннице. А теперь предлагает узнать историю кинотеатра "Россия".

Строительство и первые годы существования

"Россию" начали строить в конце 1960-х в стиле советского модернизма. Архитекторы задумали типовой проект, однако в итоге винницкий вариант стал уникальным. Вместо одного стеклянного фасада сделали сразу три, а лестницы для будущего кинотеатра использовали те, что ещё раньше возвели для неосуществлённого памятника Ленину. Окончательно строительство завершили в 1970 году.

Кинотеатр "Россия" в Виннице построили в 1970 году

Внутри кинотеатра был большой экран, современный на то время дизайн с большим количеством стекла, а главное — крупнейший в Виннице зал на 1200 мест.

Популярность кинотеатра и технические новации

Этот кинотеатр был широкоформатным, что для того времени было редкостью. Здесь показывали премьеры советских и зарубежных фильмов. В кинозале установили кинопроектор и звуковой комплекс, которые позволяли синхронно озвучивать иностранные фильмы голосом переводчика.

Зрительский зал кинотеатра "Россия" Фото: myvin.com.ua

В середине 1980-х часть оборудования заменили. Но широкоформатное кино постепенно исчезало с экранов из-за дороговизны производства.

Упадок "России"

В 1990-е годы ситуация изменилась. После распада СССР в постсоветских странах резко сократилось, а зарубежное кино стало доминировать. Параллельно быстро развивалось местное телевидение, которое предлагало каждый вечер новые фильмы, и кинотеатры теряли зрителя.

Со временем кинотеатр начал терять зрителя

В "России" на сеансы иногда не приходил никто, а иногда собиралось лишь несколько десятков людей на огромный зал. В 1995 году показы фильмов окончательно прекратились, здание начали использовать частные структуры для дискотек и коммерческих мероприятий. Стеклянные фасады заменяли кирпичными вставками, территория зарастала травой и засорялась.

Попытки возрождения

В 2014 году активисты пытались вдохнуть новую жизнь в здание, а уже следующим летом провели здесь выставку "Над Богом". Тогда же на фасаде появилась известная надпись "ДЕ" художника Александра Ельцина.

Надпись "Где" это и начало слова "декоммунизация", и вопрос "де вивіска?". Фото: vn.20minut.ua

Но реального восстановления так и не произошло. С начала 2000-х здание фактически не использовалось по назначению, обрастало граффити и постепенно разрушалось. В 2021 году кинотеатр перешёл на баланс городского совета, однако никаких конкретных решений относительно реконструкции или демонтажа принято не было.

Трагедия возле "России"

22 мая 2025 года у заброшенного здания кинотеатра произошла трагедия. По информации "20 хвилин", на улице в луже нашли парня, который, вероятно, упал с крыши здания. Это событие снова привлекло внимание к проблеме. Позже стало известно, что помещение передали местному коммунальному предприятию, и его готовят к консервации и ищут инвестора.

Заброшенное здание бывшего кинотеатра "Россия". Фото: vn.20minut.ua, коллаж "Телеграф"

Пока дальнейшая судьба здания бывшего кинотеатра "Россия" окончательно не определена. В разных вариантах здесь видят дом европейских культур, офисный центр или жилой квартал.

