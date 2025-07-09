Один дешевий продукт зробить страву набагато смачнішою: як приготувати печінку по-новому (відео)

Рецепт печінки, яка просто тане у роті

Печінка — це продукт, який треба вміти готувати. Якщо знати деякі нюанси та вдалі смакові поєднання, він виходить дуже смачним та апетитним. До прикладу, ми розповідали, як сода допоможе вам приготувати соковиту печінку. Тепер ділимось вдалим рецептом.

Печінка з карамелізованою цибулькою та яблуками — дуже смачна, ароматна і апетитна. Як її приготувати, розповіли на ютуб-каналі "Смачна кухня з Наталією Данилюк".

Інгредієнти:

Печінка — 500 г

Яблука (великі) — 2 шт

Цибуля — 2 шт

Масло вершкове — 50 г

Борошно — 100 г

Вода — 50 мл

Олія для обсмаження печінки

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Очищаємо яблука та нарізаємо шматочками. Нарізаємо цибульку півкільцями. На вершковому маслі обсмажуємо цибулю та яблука на слабкому вогні. Печінку зачищаємо від плівок, нарізаємо. Солимо, перчимо, обвалюємо в борошні. На іншій сковороді обсмажуємо печінку на рослинній олії. В яблука з цибулею доливаємо трохи води, солимо. Додаємо печінку та під закритою кришкою тушкуємо ще 5-10 хвилин до повної готовності печінки.

Подавати печінку слід гарячою, з цибулею та шматочками яблук. До неї пасує будь-який гарнір, але вам точно сподобається їсти її з найніжнішим картопляним пюре.