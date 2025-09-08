Тут був величезний комплекс із зоопарком, а тепер стоять руїни: що сталося з легендарною тютюновою фабрикою в Івано-Франківській області

Тютюнова фабрика у Заболотові конкурувала з Marlboro та Philip Morris

Колись у невеликому селищі Заболотів Івано-Франківської області працював великий тютюновий завод, який змагався з відомими та великими світовими виробниками. Його продукція постачалася в різні країни Європи та навіть у Латинську Америку. Це був великий і сучасний свого часу комплекс, який тепер стоїть занедбаним і поступово руйнується.

Історія підприємства почалася ще в XIX столітті. У 1866 році вірменська сім'я Агапсовичів, яка володіла землями в Заболотові, виділила ділянку біля залізниці Коломия – Чернівці для перевалочного пункту тютюну. Вже у 1872 році тут відкрилася фабрика, першим директором якої був Францишек Круліч.

Тютюнова фабрика в Заболотові

Власником підприємства була компанія "Австрійська тютюнова монополія". Після розпаду Австро-Угорщини в 1918 році фабрика перейшла у власність Польщі, а в 1919-му її передали в управління "Дирекції польської тютюнової монополії".

Завод займався не тільки виробництвом сигарет, сигар і тютюну, а й контролював вирощування сировини. У 1895 році площа посівів сягала майже 3 тисяч гектарів, а до виробництва були причетні близько 35 тисяч домогосподарств. Для нагляду за процесом у Коломиї створили Цісарсько-Королівську інспекцію з вирощування тютюну, яка контролювала роботу в 350 громадах.

Комплекс фабрики складався з 15 будівель

Співробітники фабрики отримували на ті часи непогану зарплату.

На цій фабриці працювала моя прабабка Варвара Бортей (Лукавська) з дому Литвинюків 1885 р.н. За одну заробітну плату могла собі купити дійну корову і ще злоті лишалися. Так мені говорила моя бабка її дочка Марія Стефюк (Лукавська). А тепер можете собі порахувати скільки проста робітниця яка крутила сигари заробляла грошей. На сьогодні це десь від 20 000 грн., розповів депутат Заболотівської ОТГ Олександр Стефюк.

Особлива методика ферментації дозволяла випускати якісніший тютюн. На заводі переробляли не тільки місцеву сировину, а й імпортну — з Куби, Пуерто-Ріко та Бразилії. Продукція Заболотівської фабрики експортувалася в Європу і країни Латинської Америки. Найбільшу популярність підприємство здобуло за директора-технолога британця Яна Беффінгера.

Комплекс фабрики складався з 15 будівель, побудованих у стилі неоренесансу. Тут працювали виробничі корпуси, ферментаційні камери, механічні та столярні майстерні, котельня, гаражі, клуб, їдальня, гуртожиток і навіть гостьовий будинок. На території фабрики був яблуневий сад і власний зоопарк з павичами та оленями. Місцеві жителі також згадують, що на території також був дерев'яний павільйон для відпочинку, куди можна було потрапити через прохідну.

Тютюнова фабрика у Заболотові багато років не працює

Після Другої світової війни виробництво змінилося: випуск сигар припинили, але завод продовжував вирощувати й обробляти тютюн для українських підприємств. За радянських часів він був одним з п'яти найбільших в країні.

Будинки комплексу поступово руйнуються

Фабрика працювала аж до 2006 року. Після її закриття власники вивезли з території обладнання і металобрухт. Сьогодні більшість будівель перебуває в аварійному стані: у старому гуртожитку протікає дах, дерев'яні перекриття прогнили, а на першому поверсі досі лежать мішки із залишками тютюну.

Кам'яні дороги і бруковані доріжки, якими була вимощена територія, приховані під землею і травою. Місцеві жителі називають фабричний комплекс пам'яткою промислової архітектури, а історики впевнені, що його все ще можна відновити.