Колись тут показували прем'єри, а тепер на цьому місці руїни та трагедії: який вигляд мав кінотеатр "Росія" у Вінниці

Найбільший кінотеатр Вінниці стоїть пусткою понад 10 років

Кінотеатр "Росія" на вулиці Соборна, 4 у Вінниці знає, без перебільшення, кожен мешканець міста. Він розташований у самому центрі та довгі роки був одним із найпопулярніших місць відпочинку вінничан. Проте будівля кінотеатру понад 10 років стоїть зачиненою і занедбаною.

Зведення та перші роки існування

Зведення та перші роки існування

"Росію" почали будувати наприкінці 1960-х у стилі радянського модернізму. Архітектори задумали типовий проєкт, однак у підсумку вінницький варіант став унікальним. Замість одного скляного фасаду зробили одразу три, а сходи для майбутнього кінотеатру використали ті, що ще раніше звели для нездійсненого пам’ятника Леніну. Остаточно будівництво завершили у 1970 році.

Кінотеатр "Росія" у Вінниці збудували в 1970 році

Всередині кінотеатру був великий екран, сучасний на той час дизайн із великою кількістю скла, а головне — найбільша у Вінниці зала на 1200 місць.

Популярність кінотеатру та технічні новації

Цей кінотеатр був широкоформатним, що для того часу було рідкістю. Тут показували прем’єри радянських та закордонних фільмів. У кінозалі встановили кінопроєктор та звуковий комплекс, що дозволяли синхронно озвучувати іноземні фільми голосом перекладача.

Глядацька зала кінотеатру "Росія" Фото: myvin.com.ua

У середині 1980-х, частину обладнання замінили. Але широкоформатне кіно поступово зникало з екранів через дороговизну виробництва.

Занепад "Росії"

У 1990-х роках ситуація змінилася. Після розпаду СРСР в пострадянських країнах різко скоротилося, а закордонне кіно почало домінувати. Паралельно швидко розвивалося місцеве телебачення, яке пропонувало щовечора нові фільми, тож кінотеатри втрачали глядача.

З часом кінотеатр почав втрачати глядача

У "Росії" на сеанси часом не приходив ніхто, а іноді збиралося лише кілька десятків людей на велику залу. У 1995 році покази фільмів остаточно припинилися, будівля почала використовуватися приватними структурами для дискотек і комерційних заходів. Скляні фасади замінювали цегляними вставками, територія заростала травою й засмічувалася.

Спроби відродження

У 2014 році активісти намагалися вдихнути нове життя у будівлю, а вже наступного літа провели тут виставку "Над Богом". Тоді ж на фасаді з’явився відомий напис "ДЕ" художника Олександра Єльцина.

Напис "Де" це і початок слова «декомунізація», і питання «де вивіска?». Фото: vn.20minut.ua

Втім, реального відновлення так і не сталося. З початку 2000-х будівля фактично не використовувалася за призначенням, обростала графіті й поступово руйнувалася. У 2021 році кінотеатр перейшов на баланс міської ради, проте жодних конкретних рішень щодо реконструкції чи демонтажу ухвалено не було.

Трагедія біля "Росії"

22 травня 2025 року біля занедбаної будівлі кінотеатру сталася трагедія. За інформацією "20 хвилин", на вулиці у калюжі знайшли хлопця, який, ймовірно, впав з даху будівлі. Ця подія знову привернула увагу до проблеми. Згодом стало відомо, що приміщення передали місцевому комунальному підприємству, і його готують до консервації та шукають інвестора.

Занедбана будівля колишнього кінотеатру "Росія". Фото: vn.20minut.ua, колаж "Телеграф"

Поки що подальша доля будівлі колишнього кінотеатру "Росія" остаточно невизначена. У різних варіантах бачать дім європейських культур, офісний центр або житловий квартал.

