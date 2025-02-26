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Один дешевый продукт сделает блюдо намного вкуснее: как приготовить печень по-новому (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитная печень с яблоками
Аппетитная печень с яблоками. Фото shuba.life

Рецепт печени, которая просто тает во рту

Печень – это продукт, который нужно уметь готовить. Если знать некоторые нюансы и удачные вкусовые сочетания, он получается очень вкусным и аппетитным. К примеру, мы рассказывали, как сода поможет вам приготовить сочную печень. Теперь делимся удачным рецептом.

Печень с карамелизированным лучком и яблоками — очень вкусная, ароматная и аппетитная. Как ее приготовить, рассказали на ютуб-канале "Вкусная кухня с Наталией Данилюк".

Ингредиенты:

  • Печень — 500 г
  • Яблоки (большие) — 2 шт.
  • Лук — 2 шт
  • Масло сливочное — 50 г
  • Мука — 100 г
  • Вода — 50 мл
  • Масло для обжарки печени
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Очищаем яблоки и нарезаем кусочками. Нарезаем лучок полукольцами.
  2. На сливочном масле обжариваем лук и яблоки на слабом огне.
  3. Печень зачищаем от плёнок, нарезаем. Солим, перчим, обваливаем в муке. На другой сковороде обжариваем печень на растительном масле.
  4. В яблоки с луком приливаем немного воды, солим. Прибавляем печень и под закрытой крышкой тушим еще 5-10 минут до полной готовности печени.

Подавать печень следует горячей, с луком и кусочками яблок. К ней подходит любой гарнир, но вам точно понравится есть ее с нежнейшим картофельным пюре.

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