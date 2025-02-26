Приготовьте вкуснейшую квашеную капусту: необходимы только три простых ингредиента (видео)
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Рецепт идеальной квашеной капусты
Осенью хозяйки берутся делать разнообразные заготовки, среди которых популярным является заквашивание капусты. Некоторые предпочитают традиционные рецепты, другие любят экспериментировать, готовя ее с медом.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом заквашивания капусты, в котором нет ничего лишнего и справится даже новичок. А опубликовали его на YouTube-канале "Alina FooDee".
Как заквасить капусту дома
Ингредиенты:
- капуста – 2,5-3 кг;
- соль – 3 ч. л. (по вкусу);
- морковь – 1 шт.;
Способ приготовления:
1.Капусту мелко нашинковать.
2.Моркву натереть на большой терке.
3.Капусту и морковь выложить на ровную поверхность.
4.Добавить соль и перемешать, чтобы овощи начали пускать сок.
5.Выложить капусту в банку, плотно утрамбовывая.
6.Накрыть капусту марлей, зафиксировав канцелярской резинкой.
7. Оставить капусту на 2-3 дня при комнатной температуре, периодически прокалывая до дна палочкой для суши или чем-нибудь подобным.
8. После заквашивания капусту нужно накрыть капроновой крышкой и поставить в холодильник.