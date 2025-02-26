Приготуйте найсмачнішу квашену капусту: необхідні лише три простих інгредієнта (відео)
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Рецепт ідеальної квашеної капусти
Восени господині беруться робити різноманітні заготівлі, серед яких є популярним заквашування капусти. Дехто надає перевагу традиційним рецептам, інші люблять експериментувати, готуючи її з медом.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом заквашування капусти, у якому немає нічого зайвого і впорається навіть новачок. А опублікували його на YouTube-каналі "Alina FooDee".
Як заквасити капусту вдома
Інгредієнти:
- капуста – 2,5-3 кг;
- сіль – 3 ч. л. (за смаком);
- морква – 1 шт.;
Спосіб приготування:
1.Капусту дрібно нашаткувати.
2.Моркву натерти на великій тертці.
3.Капусту та моркву викласти на рівну поверхню.
4.Додати сіль та перемішати, щоб овочі почали пускати сік.
5.Викласти капусту в банку, щільно утрамбовуючи.
6.Накрити капусту марлею, зафіксувавши канцелярською гумкою.
7.Залишити капусту на 2-3 дні при кімнатній температурі, періодично проколюючи до дна паличкою для суші чи чимось подібним.
8.Після заквашування капусту потрібно накрити капроновою кришкою та поставити у холодильник.