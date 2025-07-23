Забудьте про "Олів'є" та "Шубу": рецепт салату "Валя", від якого гості будуть просто в захваті

Фантастично смачний салат з найпростіших продуктів

З простих інгредієнтів можна готувати справжні шедеври, що стануть окрасою святкового столу. Цей салат готується з курячого філе, свіжих овочів та маринованої цибулі. Пікантності страві додає оригінальний соус. Саме він надає салату особливого смаку і робить його дійсно незабутнім.

Рецептом салату "Валя" поділилися на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

Куряче філе 1 шт.

Сіль, перець, приправа для курки на смак

Олія (для смаження курки)

Капуста 0,5 шт.

Помідори 2 шт.

Огірок 1 шт.

Для соусу:

Майонез (на смак)

Гірчиця у зернах 2 ч.л.

Соус теріякі 3-4 ч.л.

Лимонний сік 0,5 лимона

Для маринування цибулі:

Червона цибуля 1 шт.

Сіль 1 ч. л.

Цукор 2 ч.л.

Оцет 1 ст.

Окріп

Як приготувати салат "Валя"