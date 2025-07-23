Забудьте про "Олів'є" та "Шубу": рецепт салату "Валя", від якого гості будуть просто в захваті
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Фантастично смачний салат з найпростіших продуктів
З простих інгредієнтів можна готувати справжні шедеври, що стануть окрасою святкового столу. Цей салат готується з курячого філе, свіжих овочів та маринованої цибулі. Пікантності страві додає оригінальний соус. Саме він надає салату особливого смаку і робить його дійсно незабутнім.
Рецептом салату "Валя" поділилися на порталі "Господинька".
Інгредієнти:
Куряче філе 1 шт.
Сіль, перець, приправа для курки на смак
Олія (для смаження курки)
Капуста 0,5 шт.
Помідори 2 шт.
Огірок 1 шт.
Для соусу:
Майонез (на смак)
Гірчиця у зернах 2 ч.л.
Соус теріякі 3-4 ч.л.
Лимонний сік 0,5 лимона
Для маринування цибулі:
Червона цибуля 1 шт.
Сіль 1 ч. л.
Цукор 2 ч.л.
Оцет 1 ст.
Окріп
Як приготувати салат "Валя"
- Наріжте цибулю півкільцями, трохи розімніть, додайте сіль, цукор, оцет і залийте окропом. Залишіть маринуватися.
- Наріжте куряче філе кубиками, посоліть, поперчіть, додайте приправу та обсмажте до золотистої скоринки.
- Нашаткуйте капусту. Наріжте огірки та помідори кубиками.
- Змішайте обсмажену курку, мариновану цибулю та овочі.
- Змішайте майонез, гірчицю, теріяки та лимонний сік.
- Полийте салат соусом і добре перемішайте.