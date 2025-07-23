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Забудьте про "Олів'є" та "Шубу": рецепт салату "Валя", від якого гості будуть просто в захваті

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Смачний салат для святкового столу
Смачний салат для святкового столу. Фото gospodynka.com.ua

Фантастично смачний салат з найпростіших продуктів

З простих інгредієнтів можна готувати справжні шедеври, що стануть окрасою святкового столу. Цей салат готується з курячого філе, свіжих овочів та маринованої цибулі. Пікантності страві додає оригінальний соус. Саме він надає салату особливого смаку і робить його дійсно незабутнім.

Рецептом салату "Валя" поділилися на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

Куряче філе 1 шт.

Сіль, перець, приправа для курки на смак

Олія (для смаження курки)

Капуста 0,5 шт.

Помідори 2 шт.

Огірок 1 шт.

Для соусу:

Майонез (на смак)

Гірчиця у зернах 2 ч.л.

Соус теріякі 3-4 ч.л.

Лимонний сік 0,5 лимона

Для маринування цибулі:

Червона цибуля 1 шт.

Сіль 1 ч. л.

Цукор 2 ч.л.

Оцет 1 ст.

Окріп

Як приготувати салат "Валя"

  1. Наріжте цибулю півкільцями, трохи розімніть, додайте сіль, цукор, оцет і залийте окропом. Залишіть маринуватися.
  2. Наріжте куряче філе кубиками, посоліть, поперчіть, додайте приправу та обсмажте до золотистої скоринки.
  3. Нашаткуйте капусту. Наріжте огірки та помідори кубиками.
  4. Змішайте обсмажену курку, мариновану цибулю та овочі.
  5. Змішайте майонез, гірчицю, теріяки та лимонний сік.
  6. Полийте салат соусом і добре перемішайте.
Теги:
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