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Ідеальний яблучний пиріг: для його приготування потрібно мінімум зусиль, а вийде він смачніший за шарлотку (відео)

Автор
Марія Дума
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Рецепт простий, а пиріг – дуже апетитний
Рецепт простий, а пиріг – дуже апетитний. Фото Скриншот

Насипний яблучний пиріг підкорить ваше серце

Домашня випічка з яблуками — це справжній символ осені, що наступила. Якщо ви вже готували соковиту шарлотку, зверніть увагу на наступний рецепт.

Болгарський насипний пиріг підкорив серця багатьох своїм ніжним смаком і простотою приготування. Готується він із сухого сипучого тіста, яке чергується з шарами соковитих яблук, тож ця страва — справжнісінька мрія "ледарів" на кухні, адже не треба навіть місити тісто для пирога. Рецептом на своєму каналі поділилась кулінарна блогерка Лілія Цвіт.

Інгредієнти:

  • Борошно – 1 склянка (140 г)
  • Цукор – ¾ склянки (140 г)
  • Манка – 1 склянка (160 г)
  • Розпушувач – 2 ч. л.
  • Ванільний цукор – 1 пакетик (16 г)
  • Яблука – 1,5 кг (тертих приблизно 1200 г)
  • Масло вершкове – 100 г
  • Кориця – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Змішайте в мисці борошно, цукор, манку, розпушувач і ванільний цукор. Розділіть суміш на 4 рівні частини.
  2. Яблука зачистіть від серцевин. Натріть на крупній тертці разом зі шкіркою.
  3. Додайте до тертих яблук корицю і перемішайте. Розділіть яблучну масу на 3 рівні частини.
  4. Змастіть форму для випікання маслом і вистеліть пергаментом. Викладайте шар сухої суміші, потім шар яблук, чергуючи шари до кінця продуктів. Останнім шаром обов’язково повинна бути бути суха суміш.
  5. Зверху натріть холодне вершкове масло на крупній тертці. У духовці, заздалегідь розігрітій до 170°C, пиріг буде випікатися рівно годину.

Куштувати його можна одразу — гарячим, та найсмачніше буде, якщо він трохи прохолоне. Також ми розповідали, як без яєць та молока приготувати апетитні тоненькі млинці.

Теги:
#Рецепт #Яблука #Пиріг #Випічка #Десерт