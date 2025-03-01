Идеальный яблочный пирог: для его приготовления нужно минимум усилий, а получится он вкуснее шарлотки (видео)

Насыпной яблочный пирог покорит ваше сердце

Домашняя выпечка с яблоками — это настоящий символ наступившей осени. Если вы уже готовили сочную шарлотку, обратите внимание на следующий рецепт.

Болгарский насыпной пирог покорил сердца многих своим нежным вкусом и простотой приготовления. Готовится он из сухого сыпучего теста, чередующегося со слоями сочных яблок, поэтому это блюдо — самая настоящая мечта "лентяев" на кухне, ведь не нужно даже месить тесто для пирога. Рецептом на своем канале поделилась кулинарная блоггерша Лилия Цвит.

Ингредиенты:

Мука – 1 стакан (140 г)

Сахар – ¾ стакана (140 г)

Манка – 1 стакан (160 г)

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Ванильный сахар – 1 пакетик (16 г)

Яблоки – 1,5 кг (тертых примерно 1200 г)

Масло сливочное – 100 г

Корица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Смешайте в миске муку, сахар, манку, разрыхлитель и ванильный сахар. Разделите смесь на 4 равные части. Яблоки очистите от сердцевин. Натрите на крупной терке вместе с кожурой. Добавьте к тертым яблокам корицу и перемешайте. Разделите яблочную массу на 3 равные части. Смажьте форму для выпечки маслом и выстелите пергаментом. Выкладывайте слой сухой смеси, затем слой яблок, чередуя слои до конца продуктов. Последним слоем обязательно должна быть сухая смесь. Сверху натрите холодное сливочное масло на крупной терке. В духовке, предварительно разогретой до 170°C, пирог будет выпекаться ровно час.

Пробовать его можно сразу — горячим, но вкуснее всего будет, если он немного прохладится. Также мы рассказывали, как без яиц и молока приготовить аппетитные тонкие блины.