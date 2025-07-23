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Кабачковые вафли будут действительно вкусными, если добавить к ним этот ингредиент: идеальный рецепт завтрака

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Вафли из кабачков готовятся очень просто
Вафли из кабачков готовятся очень просто. Фото Скриншот YouTube

Легкие, сытные и невероятно вкусные

Кабачковые вафли — это идеальный вариант для легкого перекуса или завтрака, который готовится удивительно просто. А чтобы вафли были еще вкуснее, можно попробовать один нехитрый лайфхак.

Кулинарная блогерша yuliya_gaidym советует добавлять в тесто измельченную морковь с луком. Овощи придают вафлям сочность, яркий вкус и аппетитный аромат.

Ингредиенты:

  • 750 -850 г кабачков (3 шт.)
  • 3 яйца
  • Укроп
  • Соль, перец, сушеный чеснок, прованские травы по вкусу
  • 150 г моцареллы
  • 7-9 ст.л. с горкой муки
  • 150 г молодой моркови
  • 150 г молодого лука

Как приготовить вафли из кабачков

  1. Кабачки натрите на крупной терке, посолите и отожмите сок.
  2. Морковь и лук пропустите через мясорубку или перебейте блендером.
  3. Смешайте все ингредиенты.
  4. Пожарьте вафли.

Подавать кабачковые вафли лучше всего теплыми. Они вкусные как самостоятельное блюдо, так и с разными добавками как сметана или сливочный соус с зеленью и чесноком.

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#Кабачки #Рецепты #Вафли