Кабачковые вафли будут действительно вкусными, если добавить к ним этот ингредиент: идеальный рецепт завтрака
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Легкие, сытные и невероятно вкусные
Кабачковые вафли — это идеальный вариант для легкого перекуса или завтрака, который готовится удивительно просто. А чтобы вафли были еще вкуснее, можно попробовать один нехитрый лайфхак.
Кулинарная блогерша yuliya_gaidym советует добавлять в тесто измельченную морковь с луком. Овощи придают вафлям сочность, яркий вкус и аппетитный аромат.
Ингредиенты:
- 750 -850 г кабачков (3 шт.)
- 3 яйца
- Укроп
- Соль, перец, сушеный чеснок, прованские травы по вкусу
- 150 г моцареллы
- 7-9 ст.л. с горкой муки
- 150 г молодой моркови
- 150 г молодого лука
Как приготовить вафли из кабачков
- Кабачки натрите на крупной терке, посолите и отожмите сок.
- Морковь и лук пропустите через мясорубку или перебейте блендером.
- Смешайте все ингредиенты.
- Пожарьте вафли.
Подавать кабачковые вафли лучше всего теплыми. Они вкусные как самостоятельное блюдо, так и с разными добавками как сметана или сливочный соус с зеленью и чесноком.