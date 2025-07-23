Кабачковые вафли будут действительно вкусными, если добавить к ним этот ингредиент: идеальный рецепт завтрака

Легкие, сытные и невероятно вкусные

Кабачковые вафли — это идеальный вариант для легкого перекуса или завтрака, который готовится удивительно просто. А чтобы вафли были еще вкуснее, можно попробовать один нехитрый лайфхак.

Кулинарная блогерша yuliya_gaidym советует добавлять в тесто измельченную морковь с луком. Овощи придают вафлям сочность, яркий вкус и аппетитный аромат.

Ингредиенты:

750 -850 г кабачков (3 шт.)

3 яйца

Укроп

Соль, перец, сушеный чеснок, прованские травы по вкусу

150 г моцареллы

7-9 ст.л. с горкой муки

150 г молодой моркови

150 г молодого лука

Как приготовить вафли из кабачков

Кабачки натрите на крупной терке, посолите и отожмите сок. Морковь и лук пропустите через мясорубку или перебейте блендером. Смешайте все ингредиенты. Пожарьте вафли.

Подавать кабачковые вафли лучше всего теплыми. Они вкусные как самостоятельное блюдо, так и с разными добавками как сметана или сливочный соус с зеленью и чесноком.