Этот рулет исчезнет со стола за минуту: как приготовить бюджетную закуску (видео)

Лаваш — настоящая находка для быстрых и вкусных закусок

Лаваш — универсальный ингредиент, из которого можно приготовить множество блюд. Из него готовят все что угодно, от конвертиков с сыром на завтрак, до пирогов до десертов.

Сегодня мы расскажем, как приготовить вкуснейший рулет с крабовыми палочками, который станет хитом любого застолья. Рецепт этой простой, но эффектной закуски опубликовали на Instagram-странице "coooking.she".

Как приготовить рулет из лаваша с крабовыми палочками

Ингредиенты:

лаваш – 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

огурец;

пачка крабовых палочек;

сметана (или майонез);

плавленый сыр;

специи (перец+сушеный чеснок);

Способ приготовления:

1.Плавленый сырок размять вилкой, добавить сметану, перец, сушеный чеснок, перемешать.

2.Огурцы порезать слайсами и разрезать еще на 3-4 части.

3.Крабовые палочки порвать на волокна.

4.Яйца отварить и натереть на мелкой терке.

5. Лаваш смазать сыром со сметаной и выложить начинку.

6. Сверху выложить еще один лаваш и повторить процесс.

7. Завернуть рулет и оставить на час в холодильнике, разрезать на кусочки.