Свежая закуска, от которой невозможно оторваться: как приготовить "голые" помидоры
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Эти помидоры удивят ваших гостей
Летом особенно хочется простых и свежих блюд, которые позволяют насладиться вкусом овощей. Если вы уже готовили домашнюю аджику или другие заготовки из помидоров, попробуйте этот интересный вариант маринованных "голых" помидоров. Они нежные, ароматные и быстро готовятся без лишних хлопот. Это идеальная летняя закуска, которая понравится всей семье и станет отличным дополнением к другим блюдам на летнем столе.
Рецептом "голых" помидоров поделилась блогерша "Галочка-Кулінарочка".
Ингредиенты:
- Помидоры 1 кг
- Зелень
- Чеснок 5 зуб.
- Сладкий перец 1 шт.
Маринад:
- Вода 1л
- Сахар 5 ст.л.
- Соль 2 ст.л.
- Уксус 9% 3 ст.л.
- Гвоздика 2 шт.
- Лавровый лист 3 шт.
- Перец душистый 4 шт.
Как приготовить "голые" помидоры
- Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте соль, сахар, уксус, лавровый лист, гвоздику и душистый перец. После закипания сразу выключите огонь и оставьте маринад охлаждаться до теплого состояния.
- Ошпарьте помидоры кипятком, чтобы легко снять кожицу. Для этого рецепта лучше брать жесткие, не перезрелые помидоры.
- Очищенные помидоры переложите в емкость (ведро, кастрюлю или банку). Добавьте нарезанный чеснок, болгарский перец и свежую зелень (сельдерей, петрушка, укроп).
- Залейте помидоры теплым маринадом. Закройте емкость и оставьте ее при комнатной температуре на 1-3 дня.
Если помидоры небольшие, они будут готовы через сутки. Для больших плодов может потребоваться 2-3 дня.