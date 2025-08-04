Свежая закуска, от которой невозможно оторваться: как приготовить "голые" помидоры

Эти помидоры удивят ваших гостей

Летом особенно хочется простых и свежих блюд, которые позволяют насладиться вкусом овощей. Если вы уже готовили домашнюю аджику или другие заготовки из помидоров, попробуйте этот интересный вариант маринованных "голых" помидоров. Они нежные, ароматные и быстро готовятся без лишних хлопот. Это идеальная летняя закуска, которая понравится всей семье и станет отличным дополнением к другим блюдам на летнем столе.

Рецептом "голых" помидоров поделилась блогерша "Галочка-Кулінарочка".

Ингредиенты:

Помидоры 1 кг

Зелень

Чеснок 5 зуб.

Сладкий перец 1 шт.

Маринад:

Вода 1л

Сахар 5 ст.л.

Соль 2 ст.л.

Уксус 9% 3 ст.л.

Гвоздика 2 шт.

Лавровый лист 3 шт.

Перец душистый 4 шт.

Как приготовить "голые" помидоры

Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте соль, сахар, уксус, лавровый лист, гвоздику и душистый перец. После закипания сразу выключите огонь и оставьте маринад охлаждаться до теплого состояния. Ошпарьте помидоры кипятком, чтобы легко снять кожицу. Для этого рецепта лучше брать жесткие, не перезрелые помидоры. Очищенные помидоры переложите в емкость (ведро, кастрюлю или банку). Добавьте нарезанный чеснок, болгарский перец и свежую зелень (сельдерей, петрушка, укроп). Залейте помидоры теплым маринадом. Закройте емкость и оставьте ее при комнатной температуре на 1-3 дня.

Если помидоры небольшие, они будут готовы через сутки. Для больших плодов может потребоваться 2-3 дня.