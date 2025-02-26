На вкус не хуже икры, но стоит значительно дешевле: обязательно приготовьте эту намазку (видео)

Можно готовить даже на праздники

Селедка является довольно популярным продуктом в Украине, который едят просто так и используют для блюд или закусок. Эта рыба вкусная, доступная и полезная. Едва ли не самым популярным блюдом с использованием сельди является салат "Шуба".

Сегодня мы предлагаем приготовить простую намазку на хлеб бюджетных ингредиентов — она точно должна быть в каждом холодильнике. Рецептом вкусности с нами поделились на YouTube-канале "Вкусная кухня с Наталией Данилюк".

Как приготовить намазку из сельди

Ингредиенты:

соленая сельдь — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

плавленый сырок — 100 г;

сливочное масло – 80 г;

соль, перец по вкусу;

зелень для украшения.

Способ приготовления:

1. Сливочное масло убрать в морозилку.

2.Морковь отварить до готовности и охладить.

3.Сельдь почистить, убрать все лишнее и кости, нарезать мелкими кубиками.

4.Замороженное масло натереть на большой терке.

5.Плавленый сыр и морковь натереть на мелкой терке.

6.В большой миске смешать сельдь, морковь, плавленый сыр и масло.

7.По желанию посолить и поперчить смесь.

8.Добавить нарезанный лук или укроп, перемешать.

9.По желанию смесь можно сделать однородной в блендере или мясорубке. Хранить в холодильнике в течение трех дней.