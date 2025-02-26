На вкус не хуже икры, но стоит значительно дешевле: обязательно приготовьте эту намазку (видео)
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Можно готовить даже на праздники
Селедка является довольно популярным продуктом в Украине, который едят просто так и используют для блюд или закусок. Эта рыба вкусная, доступная и полезная. Едва ли не самым популярным блюдом с использованием сельди является салат "Шуба".
Сегодня мы предлагаем приготовить простую намазку на хлеб бюджетных ингредиентов — она точно должна быть в каждом холодильнике. Рецептом вкусности с нами поделились на YouTube-канале "Вкусная кухня с Наталией Данилюк".
Как приготовить намазку из сельди
Ингредиенты:
- соленая сельдь — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- плавленый сырок — 100 г;
- сливочное масло – 80 г;
- соль, перец по вкусу;
- зелень для украшения.
Способ приготовления:
1. Сливочное масло убрать в морозилку.
2.Морковь отварить до готовности и охладить.
3.Сельдь почистить, убрать все лишнее и кости, нарезать мелкими кубиками.
4.Замороженное масло натереть на большой терке.
5.Плавленый сыр и морковь натереть на мелкой терке.
6.В большой миске смешать сельдь, морковь, плавленый сыр и масло.
7.По желанию посолить и поперчить смесь.
8.Добавить нарезанный лук или укроп, перемешать.
9.По желанию смесь можно сделать однородной в блендере или мясорубке. Хранить в холодильнике в течение трех дней.