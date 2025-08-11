Даже самые привередливые гости съедят все до последней крошки: рецепт эффектной закуски из кабачков

Удивляет и вкусом, и видом

Кабачковые кольца с беконом и сыром смело можно подавать на праздничный стол. Благодаря нежной творожно-сырной начинке, аромату прованских трав, сочному бекону, закуска получается по-настоящему эффектной и очень вкусной. Ваши гости точно будут в восторге от этого блюда и вряд ли догадаются, что приготовлено оно из обычны кабачков.

Рецептом поделились на YouTube-канале Essen&Food.

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Творог – 180 г

Греческий йогурт – 60 г

Сыр пармезан – 20 г

Петрушка – 1 пучок

Чеснок – 2 зубчика

Соль, черный перец, прованские травы

Оливковое масло

Бекон – 100 г

Яйца – 2 шт

Сыр моцарелла – 50 г.

Как приготовить кабачковые кольца с беконом и сыром

1. Кабачки нарежьте вдоль тонкими слайсами. На каждом слайсе сделайте по два надреза.

2. Творог смешайте с греческим йогуртом, мелко нарезанной петрушкой и перебейте блендером до образования однородной массы. Затем добавьте измельченный чеснок, натертый на мелкой терке пармезан, черный перец. Еще раз перемешайте.

3. Полученную смесь распределите по слайсам из кабачков. Сверху накройте слайсами из кабачков и сделайте надрезы.

4. В отдельной емкости смешайте оливковое масло, прованские травы, соль и черный перец. Полученной смесью смажьте кабачки.

5. Выложите бекон на кабачки. Сверху положите кабачковые слайсы, сделайте надрезы.

6. Смажьте кабачки творожной смесью с чесноком и накройте кабачковыми слайсами.

7. Сформируйте из кабачков спираль, а затем выложите их в форме кольца на застеленный пергаментом противень.

8. Взбейте яичные белки до устойчивых пиков, а затем выложите их на кабачковые кольца. Сверху присыпьте натертой на мелкой терке моцареллой.

9. Запекайте кабачки в духовке 25 минут при температуре 180 градусов.