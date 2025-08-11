Укр

Самые вкусные квашеные помидоры за 5 минут: рецепт без уксуса и стерилизации

Наталья Граковская
Рецепт квашеных помидоров с горчицей
Рецепт квашеных помидоров с горчицей. Фото Скриншот YouTube

Помидоры получаются невероятно вкусными

Приготовить эти квашеные помидоры можно практически за 5 минут. Вам не придется варить рассол, а потом долго стерилизовать банки. Благодаря использованию горчицы помидоры получаются ароматные и с приятной пикантной ноткой.

Рецептом поделилась Instagram-блогерша Виктория Козина.

Ингредиенты:

  • Помидоры произвольное количество;
  • Чеснок 2-3 зубчика;
  • Холодная вода 1л;
  • Соль 2 ст.л;
  • Сахар 1 ст.л;
  • Горчица сухая 1 ст.л;
  • Листья вишни, смородины, хрена;
  • Зонтик укропа.

Как приготовить помидоры с горчицей

  1. На дно банки положите листья хрена, вишни, смородины, зонтики укропа и пару зубчиков чеснока.
  2. Наполните банку помидорами.
  3. В воде растворите соль, сахар, горчицу. Залейте раствор в банки с помидорами.
  4. Накройте банки капроновыми крышками, и поставьте помидоры в погреб на 30 дней. Если у вас нет погреба, оставьте банки на 3-5 дней при комнатной температуре, а затем переставьте в холодное место.
