Самые вкусные квашеные помидоры за 5 минут: рецепт без уксуса и стерилизации
Читати українською
Помидоры получаются невероятно вкусными
Приготовить эти квашеные помидоры можно практически за 5 минут. Вам не придется варить рассол, а потом долго стерилизовать банки. Благодаря использованию горчицы помидоры получаются ароматные и с приятной пикантной ноткой.
Рецептом поделилась Instagram-блогерша Виктория Козина.
Ингредиенты:
- Помидоры произвольное количество;
- Чеснок 2-3 зубчика;
- Холодная вода 1л;
- Соль 2 ст.л;
- Сахар 1 ст.л;
- Горчица сухая 1 ст.л;
- Листья вишни, смородины, хрена;
- Зонтик укропа.
Как приготовить помидоры с горчицей
- На дно банки положите листья хрена, вишни, смородины, зонтики укропа и пару зубчиков чеснока.
- Наполните банку помидорами.
- В воде растворите соль, сахар, горчицу. Залейте раствор в банки с помидорами.
- Накройте банки капроновыми крышками, и поставьте помидоры в погреб на 30 дней. Если у вас нет погреба, оставьте банки на 3-5 дней при комнатной температуре, а затем переставьте в холодное место.