Цей рулет зникне зі стола за хвилину: як приготувати бюджетну закуску (відео)
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Лаваш — справжня знахідка для швидких та смачних закусок
Лаваш — універсальний інгредієнт, з якого можна приготувати багато страв. З нього готують усе що завгодно, від конвертиків із сиром на сніданок, до пирогів до десертів.
Сьогодні ми розповімо, як приготувати смачний рулет із крабовими паличками, який стане хітом будь-якого застілля. Рецепт цієї простої, але ефектної закуски опублікували на Instagram-сторінці "coooking.she".
Як приготувати рулет з лаваша з крабовими паличками
Інгредієнти:
- лаваш – 2 шт.;
- яйця 3 шт.;
- огірок;
- пачка крабових паличок;
- сметана (або майонез);
- плавлений сир;
- спеції (перець+сушений часник);
Спосіб приготування:
1.Плавлений сирок розім'яти виделкою, додати сметану, перець, сушений часник, перемішати.
2.Огірки нарізати слайсами та розрізати ще на 3-4 частини.
3.Крабові палички порвати на волокна.
4.Яйця відварити та натерти на дрібній тертці.
5.Лаваш змастити сиром зі сметаною та викласти начинку.
6.Зверху викласти ще один лаваш і повторити процес.
7.Загорнути рулет і залишити на годину в холодильнику, розрізати на шматочки.