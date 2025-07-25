Секрет ідеального борщу розкрито: ця заготовка зекономить вам купу часу на його приготування
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Більше ніяких довгих готувань
Ця заготовка засмажки для борщу — справжня паличка-виручалочка на кухні. З нею час на приготування борщу значно економиться. Достатньо відкрити баночку, додати засмажку у воду з картоплею та капустою — і ароматна, навариста страва готова. А ще — це чудовий спосіб зберегти літні овочі й мати під рукою натуральну домашню основу для улюбленого борщу у будь-яку пору року.
Рецептом поділились на порталі Gospodynka.
Інгредієнти:
- Буряк 3 кг (очищений)
- Морква 1 кг (очищена)
- Помідори 3 кг
- Цибуля 1 кг
- Перець болгарський 700 г
- Олія 150 мл
- Сіль 2 ст. л.
- Цукор 4 ст. л.
- Оцет 9 % 2 ст. л.
Як приготувати засмажку для борщу:
- Натріть буряк та моркву в окремі миски.
- Подрібніть помідори в блендері.
- Наріжте цибулю та болгарський перець дрібним кубиком.
- На сковорідці розігрійте 50 мл олії, обсмажте цибулю до золотистості, додайте моркву та обсмажуйте декілька хвилин.
- У велику каструлю (10 л) влийте 100 мл олії, додайте буряк. Прогрівайте, помішуючи, поки буряк пустить сік.
- Коли буряк закипить, готуйте ще 10 хвилин, періодично помішуючи.
- Влийте до буряків помідори, перемішайте. Доведіть до кипіння і тушкуйте ще 15 хвилин.
- Додайте засмажку з моркви та цибулі, перемішайте, доведіть до кипіння. Тушкуйте ще 10 хвилин.
- Додайте перець, перемішайте, готуйте ще 10 хвилин.
- Додайте сіль, цукор, перемішайте.
- За 5 хвилин до готовності додайте оцет.
- Розкладіть готову заготовку по стерилізованих банках, щільно закрийте стерилізованими кришками, переверніть та укутайте до повного охолодження.