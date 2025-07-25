Секрет ідеального борщу розкрито: ця заготовка зекономить вам купу часу на його приготування

Більше ніяких довгих готувань

Ця заготовка засмажки для борщу — справжня паличка-виручалочка на кухні. З нею час на приготування борщу значно економиться. Достатньо відкрити баночку, додати засмажку у воду з картоплею та капустою — і ароматна, навариста страва готова. А ще — це чудовий спосіб зберегти літні овочі й мати під рукою натуральну домашню основу для улюбленого борщу у будь-яку пору року.

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Інгредієнти:

Буряк 3 кг (очищений)

Морква 1 кг (очищена)

Помідори 3 кг

Цибуля 1 кг

Перець болгарський 700 г

Олія 150 мл

Сіль 2 ст. л.

Цукор 4 ст. л.

Оцет 9 % 2 ст. л.

Як приготувати засмажку для борщу: