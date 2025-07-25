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Секрет ідеального борщу розкрито: ця заготовка зекономить вам купу часу на його приготування

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Заготівля борщової засмажки - справжня знахідка
Заготівля борщової засмажки - справжня знахідка. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Більше ніяких довгих готувань

Ця заготовка засмажки для борщу — справжня паличка-виручалочка на кухні. З нею час на приготування борщу значно економиться. Достатньо відкрити баночку, додати засмажку у воду з картоплею та капустою — і ароматна, навариста страва готова. А ще — це чудовий спосіб зберегти літні овочі й мати під рукою натуральну домашню основу для улюбленого борщу у будь-яку пору року.

Рецептом поділились на порталі Gospodynka.

Інгредієнти:

  • Буряк 3 кг (очищений)
  • Морква 1 кг (очищена)
  • Помідори 3 кг
  • Цибуля 1 кг
  • Перець болгарський 700 г
  • Олія 150 мл
  • Сіль 2 ст. л.
  • Цукор 4 ст. л.
  • Оцет 9 % 2 ст. л.

Як приготувати засмажку для борщу:

  1. Натріть буряк та моркву в окремі миски.
  2. Подрібніть помідори в блендері.
  3. Наріжте цибулю та болгарський перець дрібним кубиком.
  4. На сковорідці розігрійте 50 мл олії, обсмажте цибулю до золотистості, додайте моркву та обсмажуйте декілька хвилин.
  5. У велику каструлю (10 л) влийте 100 мл олії, додайте буряк. Прогрівайте, помішуючи, поки буряк пустить сік.
  6. Коли буряк закипить, готуйте ще 10 хвилин, періодично помішуючи.
  7. Влийте до буряків помідори, перемішайте. Доведіть до кипіння і тушкуйте ще 15 хвилин.
  8. Додайте засмажку з моркви та цибулі, перемішайте, доведіть до кипіння. Тушкуйте ще 10 хвилин.
  9. Додайте перець, перемішайте, готуйте ще 10 хвилин.
  10. Додайте сіль, цукор, перемішайте.
  11. За 5 хвилин до готовності додайте оцет.
  12. Розкладіть готову заготовку по стерилізованих банках, щільно закрийте стерилізованими кришками, переверніть та укутайте до повного охолодження.
Теги:
#Овочі #Рецепти #Борщ #Консервація