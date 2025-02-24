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Крабові палички по-новому: секретний інгредієнт, який здивує всіх

Автор
Марія Дума
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Автор
Страва виходить пряна, апетитна і дуже смачна
Страва виходить пряна, апетитна і дуже смачна. Фото foodisafourletterword.com

Ця закуска розлетиться зі столу миттєво

Прості закуски — завжди в топі у кулінарів. Ми ділились рецептом смачних "голих" помідорів. Тепер розповідаємо, як приготувати крабові палички так, щоб ніхто не здогадався, що закуска зроблена з них.

"Телеграф" розповідає, як смачно замаринувати цей рибний продукт. Цю страву можна і на святковий стіл поставити — гості не тільки зацікавляться рецептом, а ще й попросять загорнути з собою.

Інгредієнти:

  • Крабові палички — 400 г
  • Оливкова олія (або будь-яка інша салатна олія) — 70-80 мл
  • Порошок солодкої паприки — до смаку
  • Лимонний сік — 1-1,5 чайні ложки
  • Сушений базилік — до смаку
  • Часник — 2 зуб.
  • Гострий перець — до смаку
  • Сіль

Спосіб приготування:

  1. Розгорни крабові палички і наріж їх тонкою соломкою. Якщо вони заморожені, обов’язково перед цим розморозь — інакше не вийде.
  2. Подрібни часник будь-яким чином — наріж або пропусти через прес. Змішай олію, лимонний сік, подрібнений часник, паприку, трави, сіль і перець.
  3. Залий маринадом крабові палички, добре перемішай. Залиш маринуватися в холодильнику мінімум на 12 годин.

Через 12 годин закуску можна куштувати — палички добре просочаться маринадом і будуть надзвичайно апетитними. Також ми розповідали, який один інгредієнт псує смак борщу.

Теги:
#Рецепт #Салат #Закуска #Крабові палички