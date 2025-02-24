Крабові палички по-новому: секретний інгредієнт, який здивує всіх

Ця закуска розлетиться зі столу миттєво

Прості закуски — завжди в топі у кулінарів. Ми ділились рецептом смачних "голих" помідорів. Тепер розповідаємо, як приготувати крабові палички так, щоб ніхто не здогадався, що закуска зроблена з них.

"Телеграф" розповідає, як смачно замаринувати цей рибний продукт. Цю страву можна і на святковий стіл поставити — гості не тільки зацікавляться рецептом, а ще й попросять загорнути з собою.

Інгредієнти:

Крабові палички — 400 г

Оливкова олія (або будь-яка інша салатна олія) — 70-80 мл

Порошок солодкої паприки — до смаку

Лимонний сік — 1-1,5 чайні ложки

Сушений базилік — до смаку

Часник — 2 зуб.

Гострий перець — до смаку

Сіль

Спосіб приготування:

Розгорни крабові палички і наріж їх тонкою соломкою. Якщо вони заморожені, обов’язково перед цим розморозь — інакше не вийде. Подрібни часник будь-яким чином — наріж або пропусти через прес. Змішай олію, лимонний сік, подрібнений часник, паприку, трави, сіль і перець. Залий маринадом крабові палички, добре перемішай. Залиш маринуватися в холодильнику мінімум на 12 годин.

Через 12 годин закуску можна куштувати — палички добре просочаться маринадом і будуть надзвичайно апетитними. Також ми розповідали, який один інгредієнт псує смак борщу.