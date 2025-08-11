Рус

Найсмачніші квашені помідори за 5 хвилин: цей рецепт без оцту та стерилізації

Наталя Граковська
Рецепт квашених помідорів з гірчицею
Рецепт квашених помідорів з гірчицею. Фото Скріншот YouTube

Помідори виходять неймовірно смачними

Приготувати ці квашені помідори можна буквально за 5 хвилин. Вам не доведеться варити розсіл, а потім довго стерилізувати банки. Завдяки використанню гірчиці помідори виходять ароматні та з приємною пікантною ноткою.

Рецептом поділилась Instagram-блогерка Вікторія Козіна.

Інгредієнти:

  • Помідори довільна кількість;
  • Часник 2-3 зубчики;
  • Холодна вода 1 л;
  • Сіль 2 ст.л;
  • Цукор 1 ст.л;
  • Гірчиця суха 1 ст.л;
  • Листя хрону, вишні, смородини;
  • Зонтик кропу.

Як приготувати квашені помідори з гірчицею

  1. На дно банки покладіть листя хрону, вишні, смородини, парасольки кропу і пару зубчиків часнику.
  2. Наповніть банку помідорами.
  3. У воді розчиніть сіль, цукор, гірчицю. Залийте отриманий розчин у банки з помідорами.
  4. Накрийте банки капроновими кришками та поставте помідори в погріб на 30 днів. Якщо у вас немає погреба, то залиште банки на 3-5 днів при кімнатній температурі, а потім переставте у холодне місце.
