Найсмачніші квашені помідори за 5 хвилин: цей рецепт без оцту та стерилізації
Помідори виходять неймовірно смачними
Приготувати ці квашені помідори можна буквально за 5 хвилин. Вам не доведеться варити розсіл, а потім довго стерилізувати банки. Завдяки використанню гірчиці помідори виходять ароматні та з приємною пікантною ноткою.
Рецептом поділилась Instagram-блогерка Вікторія Козіна.
Інгредієнти:
- Помідори довільна кількість;
- Часник 2-3 зубчики;
- Холодна вода 1 л;
- Сіль 2 ст.л;
- Цукор 1 ст.л;
- Гірчиця суха 1 ст.л;
- Листя хрону, вишні, смородини;
- Зонтик кропу.
Як приготувати квашені помідори з гірчицею
- На дно банки покладіть листя хрону, вишні, смородини, парасольки кропу і пару зубчиків часнику.
- Наповніть банку помідорами.
- У воді розчиніть сіль, цукор, гірчицю. Залийте отриманий розчин у банки з помідорами.
- Накрийте банки капроновими кришками та поставте помідори в погріб на 30 днів. Якщо у вас немає погреба, то залиште банки на 3-5 днів при кімнатній температурі, а потім переставте у холодне місце.