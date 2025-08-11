Найсмачніші квашені помідори за 5 хвилин: цей рецепт без оцту та стерилізації

Помідори виходять неймовірно смачними

Приготувати ці квашені помідори можна буквально за 5 хвилин. Вам не доведеться варити розсіл, а потім довго стерилізувати банки. Завдяки використанню гірчиці помідори виходять ароматні та з приємною пікантною ноткою.

Рецептом поділилась Instagram-блогерка Вікторія Козіна.

Інгредієнти:

Помідори довільна кількість;

Часник 2-3 зубчики;

Холодна вода 1 л;

Сіль 2 ст.л;

Цукор 1 ст.л;

Гірчиця суха 1 ст.л;

Листя хрону, вишні, смородини;

Зонтик кропу.

Як приготувати квашені помідори з гірчицею