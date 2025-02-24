Крабовые палочки по-новому: секретный ингредиент, который удивит всех

Эта закуска разлетится со стола в мгновение ока

Простые закуски – всегда в топе у кулинаров. Мы делились рецептом вкусных "голых" помидоров. Теперь рассказываем, как приготовить крабовые палочки так, чтобы никто не догадался, что закуска сделана из них.

Телеграф рассказывает, как вкусно замариновать этот рыбный продукт. Это блюдо можно и на праздничный стол поставить – гости не только заинтересуются рецептом, но и попросят завернуть с собой.

Ингредиенты:

Крабовые палочки — 400 г

Оливковое масло (или любое другое салатное масло) – 70-80 мл

Порошок сладкой паприки – по вкусу

Лимонный сок – 1-1,5 чайные ложки

Сушеный базилик — по вкусу

Чеснок – 2 зуб.

Острый перец — по вкусу

Соль

Способ приготовления:

Разверни крабовые палочки и нарежь их тонкой соломкой. Если они заморожены, обязательно перед этим разморозь – иначе не получится. Измельчи чеснок любым образом – нарежь или пропусти через пресс. Смешай масло, лимонный сок, измельченный чеснок, паприку, травы, соль и перец. Залей маринадом крабовые палочки, хорошо перемешай. Оставь мариноваться в холодильнике минимум на 12 часов.

Через 12 часов закуску можно пробовать – палочки хорошо пропитаются маринадом и будут чрезвычайно аппетитными. Также мы рассказывали, какой один ингредиент портит вкус борща.