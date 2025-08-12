Хрустящие и аппетитные: эти кабачки съедят до последней банки

Очень вкусные консервированные кабачки

Мы делились прекрасным рецептом соленых огурчиков. Теперь рассказываем, как вкусно закрыть на зиму еще один сезонный овощ – кабачок.

Такие кабачки съедят до последней банки. Они получаются хрустящие, аппетитные, можно как просто есть, так и добавлять в салат. Рецептом поделились на Ukr.Media. Он простой, быстрый, а результат – невероятно вкусный.

Ингредиенты:

Кабачки — 1,8 кг

Укроп — по вкусу

Чеснок – 6 зубчиков

Гвоздика – 6 шт.

Лавровый лист – 3 шт.

Перец горошком – 20 шт.

Для маринада:

Вода – 1,5 л

Сахар — 190 г

Соль — 70 г

Уксус 9% — 190 мл

Способ приготовления:

Кабачки вымойте и нарежьте кружочками толщиной около 1 см. На дно стерилизованных банок выложите укроп, чеснок (по 2 зубчика на банку), гвоздику (по 2 шт.) и перец горошком. Плотно уложите кабачки в банки, добавляя оставшийся лавровый лист и чеснок. Залейте кабачки крутым кипятком, прикройте крышками и оставьте на 10 минут. Слейте воду из банок, снова залейте их кипятком и оставьте на 10 минут. Для маринада в воду добавьте соль, сахар, доведите до кипения и влейте уксус. Залейте кабачки горячим маринадом до самого верха. Плотно закрутите банки крышками, переверните их вверх дном и укутайте теплым одеялом. Оставьте кабачки в таком положении до полного охлаждения.

Вкусные и хрустящие маринованные кабачки готовы. Хранить их можно в прохладном месте в течение всей зимы. Также мы рассказывали, как заготовить на зиму щавель.