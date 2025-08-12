Укр

Хрустящие и аппетитные: эти кабачки съедят до последней банки

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Можно за раз всю банку съесть
Можно за раз всю банку съесть. Фото segodnya.ua

Очень вкусные консервированные кабачки

Мы делились прекрасным рецептом соленых огурчиков. Теперь рассказываем, как вкусно закрыть на зиму еще один сезонный овощ – кабачок.

Такие кабачки съедят до последней банки. Они получаются хрустящие, аппетитные, можно как просто есть, так и добавлять в салат. Рецептом поделились на Ukr.Media. Он простой, быстрый, а результат – невероятно вкусный.

Ингредиенты:

  • Кабачки — 1,8 кг
  • Укроп — по вкусу
  • Чеснок – 6 зубчиков
  • Гвоздика – 6 шт.
  • Лавровый лист – 3 шт.
  • Перец горошком – 20 шт.

Для маринада:

  • Вода – 1,5 л
  • Сахар — 190 г
  • Соль — 70 г
  • Уксус 9% — 190 мл

Способ приготовления:

  1. Кабачки вымойте и нарежьте кружочками толщиной около 1 см. На дно стерилизованных банок выложите укроп, чеснок (по 2 зубчика на банку), гвоздику (по 2 шт.) и перец горошком.
  2. Плотно уложите кабачки в банки, добавляя оставшийся лавровый лист и чеснок. Залейте кабачки крутым кипятком, прикройте крышками и оставьте на 10 минут.
  3. Слейте воду из банок, снова залейте их кипятком и оставьте на 10 минут. Для маринада в воду добавьте соль, сахар, доведите до кипения и влейте уксус.
  4. Залейте кабачки горячим маринадом до самого верха. Плотно закрутите банки крышками, переверните их вверх дном и укутайте теплым одеялом. Оставьте кабачки в таком положении до полного охлаждения.

Вкусные и хрустящие маринованные кабачки готовы. Хранить их можно в прохладном месте в течение всей зимы. Также мы рассказывали, как заготовить на зиму щавель.

Теги:
#Кабачки #Рецепты #Маринад #Консервация