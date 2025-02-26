Кулинарная магия: как приготовить ленивые деруны с сыром без лишних хлопот (видео)

Рецепт вкуснейшей картофельной запеканки

Простые блюда могут сильно выручить, когда нет ни времени, ни желания стоять на кухне долго. Если вы уже готовили аппетитные ленивые чебуреки, обратите внимание на следующий рецепт.

Эта запеканка по вкусу как деруны, а готовится она очень просто. Рецептом поделились на ютуб-канале "Мега Кулинар".

Ингредиенты:

картофель 0,5 кг (5-6 шт)

шампиньоны — 300 г

лук – 1-2 шт.

твердый сыр — 50-70 г

яйцо – 1 шт.

сметана – 1 ст.л.

мука — 2 ст. л.

зелень (укроп)

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Нарезаем лук, шампиньоны и зелень. Обжариваем грибы и лук. Тушим на малом огне примерно 10 минут. Добавляем зелень. Яйцо взбиваем со сметаной. Добавляем в яичную массу соль и перец по вкусу. Картофель чистим от кожуры. Натираем картофель и сыр на грубой терке. Смешиваем картофель со сметаной и двумя столовыми ложками муки. Форму смазываем маслом. Выкладываем слоями компоненты будущего блюда. Сначала кладем половину картофеля. На нее грибы, тогда сыр и вторая половина картофеля. Ставим в духовку и запекаем 30-35 мин при 200 градусах. Посыпаем творогом и запекаем еще 10 минут.

Очень вкусно есть такую запеканочку со сметаной или любым другим излюбленным соусом. К примеру, мы рассказывали, как приготовить кетчуп дома.