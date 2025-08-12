Кабачки на зиму по-корейски: легкий рецепт с приправой, дающей настоящий вкусовой взрыв (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Кабачки по-корейски готовить очень легко и просто
Кабачок – один из самых универсальных овощей лета. Из него готовят буквально все: от нежных супов до запеканок, рулетов и даже сладостей. Одним из неожиданных и оригинальных вариантов стали "сэндвичи" из кабачков с сырной начинкой, ставших настоящим хитом среди летних закусок.
Но сегодня мы предлагаем совсем другой вариант – кабачки по-корейски. Хрустящие, ароматные, с легкой пикантностью, они станут отличным дополнением к обеду или ужину, а еще – идеально подойдут для летних пикников или праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iryna_yesman_food".
Как приготовить кабачки по-корейски
Ингредиенты:
- кабачки молодежи – 2 кг;
- уксус яблочный – 150 г;
- масло растительное – 50 г;
- соль – 1 ст. л.;
- сахар – 50 г;
- морковь – 1 большая;
- лук – 1 большой;
- чеснок – 6–7 зубчиков;
- приправа к корейской моркови – 25 грамм.
Способ приготовления:
- Нарезать кабачки полукольцами или брусочками.
- Натереть морковь на терке для корейской моркови, а лук нарезать перьями.
- Добавить соль, сахар, измельченный чеснок и приправу к корейской моркови.
- Тщательно перемешайте все овощи и оставьте на 3 часа, чтобы пустили сок.
- Добавить уксус и растительное масло, перемешать и разложить массу по стерильным банкам, залив соком.
- Стерилизовать банки 30 минут, закрутить крышками и охладить.