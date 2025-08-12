Кабачки на зиму по-корейски: легкий рецепт с приправой, дающей настоящий вкусовой взрыв (видео)

Кабачки по-корейски готовить очень легко и просто

Кабачок – один из самых универсальных овощей лета. Из него готовят буквально все: от нежных супов до запеканок, рулетов и даже сладостей. Одним из неожиданных и оригинальных вариантов стали "сэндвичи" из кабачков с сырной начинкой, ставших настоящим хитом среди летних закусок.

Но сегодня мы предлагаем совсем другой вариант – кабачки по-корейски. Хрустящие, ароматные, с легкой пикантностью, они станут отличным дополнением к обеду или ужину, а еще – идеально подойдут для летних пикников или праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iryna_yesman_food".

Как приготовить кабачки по-корейски

Ингредиенты:

кабачки молодежи – 2 кг;

уксус яблочный – 150 г;

масло растительное – 50 г;

соль – 1 ст. л.;

сахар – 50 г;

морковь – 1 большая;

лук – 1 большой;

чеснок – 6–7 зубчиков;

приправа к корейской моркови – 25 грамм.

Способ приготовления: