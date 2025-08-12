Укр

Кабачки на зиму по-корейски: легкий рецепт с приправой, дающей настоящий вкусовой взрыв (видео)

Мария Швец
Полезные, яркие, сочные и хрустящие. Фото instagram.com

Кабачки по-корейски готовить очень легко и просто

Кабачок – один из самых универсальных овощей лета. Из него готовят буквально все: от нежных супов до запеканок, рулетов и даже сладостей. Одним из неожиданных и оригинальных вариантов стали "сэндвичи" из кабачков с сырной начинкой, ставших настоящим хитом среди летних закусок.

Но сегодня мы предлагаем совсем другой вариант – кабачки по-корейски. Хрустящие, ароматные, с легкой пикантностью, они станут отличным дополнением к обеду или ужину, а еще – идеально подойдут для летних пикников или праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iryna_yesman_food".

Как приготовить кабачки по-корейски

Ингредиенты:

  • кабачки молодежи – 2 кг;
  • уксус яблочный – 150 г;
  • масло растительное – 50 г;
  • соль – 1 ст. л.;
  • сахар – 50 г;
  • морковь – 1 большая;
  • лук – 1 большой;
  • чеснок – 6–7 зубчиков;
  • приправа к корейской моркови – 25 грамм.

Способ приготовления:

  1. Нарезать кабачки полукольцами или брусочками.
  2. Натереть морковь на терке для корейской моркови, а лук нарезать перьями.
  3. Добавить соль, сахар, измельченный чеснок и приправу к корейской моркови.
  4. Тщательно перемешайте все овощи и оставьте на 3 часа, чтобы пустили сок.
  5. Добавить уксус и растительное масло, перемешать и разложить массу по стерильным банкам, залив соком.
  6. Стерилизовать банки 30 минут, закрутить крышками и охладить.
