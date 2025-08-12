Не огурцами едиными: такие битые кабачки получатся еще вкуснее (видео)

Великолепная закуска в сезон кабачков

Такой популярной закуской, как битые огурцы, уже никого не удивить: ее давно полюбили за хрусткость и яркий вкус. Но сегодня мы предлагаем кое-что другое, не менее интересное — битые кабачки.

Это легкое, освежающее блюдо с пикантной ноткой, идеально подходящее к летнему столу. Простой набор ингредиентов и минимум усилий – а результат действительно удивит! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "foodstories.helen".

Как приготовить битые кабачки

Ингредиенты:

3 средних кабачки

Для маринада:

1/4 стакана оливкового масла

2 столовые ложки яблочного уксуса

2 ч.л меда

2 зубчика чеснока через пресс

1 чайная кровать соли

1/3 чайной ложки свежемолотого черного перца

1 столовая ложка свежего базилика, мелко нарезанного

1 столовая ложка свежей кинзы, мелко нарезанной

Способ приготовления:

1.Нарезать кабачки очень тонко.

2.Приготовить маринад: смешать растительное масло с другими ингредиентами.

3.Полить кабачки маринадом, хорошо перемешать.

4.Переложить в герметичный контейнер.

5.Охладить на ночь перед подачей.