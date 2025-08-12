Не огурцами едиными: такие битые кабачки получатся еще вкуснее (видео)
Великолепная закуска в сезон кабачков
Такой популярной закуской, как битые огурцы, уже никого не удивить: ее давно полюбили за хрусткость и яркий вкус. Но сегодня мы предлагаем кое-что другое, не менее интересное — битые кабачки.
Это легкое, освежающее блюдо с пикантной ноткой, идеально подходящее к летнему столу. Простой набор ингредиентов и минимум усилий – а результат действительно удивит! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "foodstories.helen".
Как приготовить битые кабачки
Ингредиенты:
- 3 средних кабачки
Для маринада:
- 1/4 стакана оливкового масла
- 2 столовые ложки яблочного уксуса
- 2 ч.л меда
- 2 зубчика чеснока через пресс
- 1 чайная кровать соли
- 1/3 чайной ложки свежемолотого черного перца
- 1 столовая ложка свежего базилика, мелко нарезанного
- 1 столовая ложка свежей кинзы, мелко нарезанной
Способ приготовления:
1.Нарезать кабачки очень тонко.
2.Приготовить маринад: смешать растительное масло с другими ингредиентами.
3.Полить кабачки маринадом, хорошо перемешать.
4.Переложить в герметичный контейнер.
5.Охладить на ночь перед подачей.