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Ця дешева закуска має бути у кожному холодильнику: знадобиться квасоля та гриби (відео)

Автор
Марія Швець
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Незвичайний, пікантний, ситний
Незвичайний, пікантний, ситний. Фото 1000.menu

Паштет із квасолі страва незвична, але дуже смачна

Квасолю можна не лише додавати до борщу чи готувати із засмажкою, але й робити надзвичайно смачні паштети. Ця закуска виручить коли потрібно перекусити, а також бутерброди можна подати навіть до святкового столу.

При цьому, паштет з квасолі та грибів готується дуже просто й виходить бюджетним. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "myroslava pekariuk".

Як приготувати паштет з квасолі та грибів

Інгредієнти:

  • квасоля (біла велика) – 500 г;
  • гриби білі сушені – 50 г;
  • морква – 1 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • часник – 4 зуб.;
  • гірчиця – 1 ч. л.;
  • сіль, перець, паприка;

Спосіб приготування:

1.Квасолю відварити до готовності у підсоленій воді.

2.Гриби залити окропом на 15-20 хвилин.

3.Нарізати цибулю дрібним кубиком.

4.Моркву натерти на дрібній тертці.

5.Розмочені гриби довільно нарізати (воду з них не виливати).

6.Підсмажити цибулю до золотистості, додати моркву, протушкувати.

7.Додати гриби, сіль, перець, паприку, воду з грибів, все перемішати.

8.Додати відварену квасолю, вичавити часник і ще тушкувати хвилин 15-20.

9.Далі перекласти все в чашу блендера, додати гірчицю і збити паштет до однорідної маси.

Теги:
#Гриби #Квасоля #Паштет #Готуємо вдома