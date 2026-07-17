Звичайні кабачки стануть делікатесом: приготуйте їх у сирному клярі (відео)

Зараз триває сезон кабачків — одного з найуніверсальніших літніх овочів, з якого можна приготувати десятки смачних страв.

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Їх запікають, фарширують, додають до оладок, супів, рагу або просто тушкують у сметанному соусі з часником і зеленню. Цього разу пропонуємо приготувати кабачкові стейки в сирному клярі — просту, але ефектну страву, яка виходить соковитою всередині та з апетитною хрусткою скоринкою. Для найкращого результату варто обирати молоді кабачки з тонкою шкіркою та дрібним насінням, а сир використовувати твердих сортів із насиченим вершковим смаком — саме він зробить кляр ароматним і золотистим. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "haidukova_recipes".

Як приготувати стейки з кабачка в сирному клярі

Інгредієнти:

кабачки — 2 шт.;

твердий сир — 100 г;

яйця — 4 шт.;

борошно — 100 г;

паприка — 1 ч. л.;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

олія — для смаження.

Спосіб приготування:

Помити кабачки, обсушити та нарізати їх уздовж тонкими пластинами товщиною приблизно 5–7 мм. Посолити, залишити на 5 хвилин, після чого промокнути паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу. Це допоможе кляру краще триматися на овочах. Натерти твердий сир на дрібній тертці. Збити яйця, додати сир, паприку, сіль і чорний мелений перець, після чого ретельно перемішати до однорідної консистенції. За бажанням додати дрібку сушеного часнику або італійських трав для більш насиченого смаку. Обваляти кожну пластину кабачка в борошні, потім занурити в сирний кляр так, щоб він повністю покрив поверхню. Розігріти сковороду з олією на середньому вогні. Обсмажити кабачки з обох боків до рум'яної золотистої скоринки. Не варто готувати на надто сильному вогні, адже сир може швидко підгоріти, а кабачки залишаться сируватими всередині. Перекласти готові стейки на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок олії, після чого одразу подавати до столу.

Як і з чим подавати

Кабачкові стейки найкраще смакують гарячими, поки сирна скоринка залишається хрусткою. Подавати їх можна зі сметанно-часниковим соусом, соусом на основі грецького йогурту, томатною сальсою або домашнім часниковим майонезом. Страву варто прикрасити свіжою петрушкою, кропом або зеленою цибулею. Вона чудово поєднується зі свіжим овочевим салатом, молодою картоплею, рисом або може стати самостійною легкою вечерею.

Сирний кляр перетворює звичайні кабачки на апетитну страву з ніжною серединкою та рум'яною скоринкою. За бажанням твердий сир можна замінити моцарелою для м'якшого смаку або додати до кляру улюблені спеції та зелень. Такий рецепт стане чудовою ідеєю для літнього меню, коли хочеться приготувати щось просте, але водночас оригінальне.