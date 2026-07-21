Не поспішайте роздавати кабачки: приготуйте з них повидло зі смаком ківі (відео)

Кабачок — один із найпопулярніших літніх овочів, сезон якого зараз у самому розпалі, тому саме час готувати з нього найрізноманітніші страви.

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Із кабачків роблять запіканки, оладки, супи, закуски, а також популярну кабачкову намазку з вершковим сиром, яка давно стала улюбленою сезонною стравою. Сьогодні пропонуємо незвичайний рецепт кабачкового повидла зі смаком ківі, яке дивує ароматом і ніжною текстурою, хоча готується з доступних інгредієнтів. Для найкращого результату варто обирати молоді кабачки без великих насінин, а сухе желе використовувати хорошої якості з насиченим смаком — тоді повидло матиме яскравий колір, приємну консистенцію та збалансований смак. Рецептом з нами поділилися на TikTok-сторінці "prosti.rezeptu".

Як приготувати кабачкове повидло зі смаком ківі

Інгредієнти:

кабачки (очищені) – 2 кг;

цукор – 750 г;

лимонна кислота – ½ ч. л.;

сухе желе зі смаком ківі – 3 пачки.

Спосіб приготування:

Очистити кабачки від шкірки та насіння, нарізати невеликими однаковими кубиками, щоб вони рівномірно проварилися. Засипати кабачки цукром, акуратно перемішати та залишити на 2–3 години, щоб овочі добре пустили сік. Поставити масу на середній вогонь, довести до кипіння та варити 15–20 хвилин, періодично знімаючи піну. Подрібнити гарячу масу занурювальним блендером до однорідної консистенції без грудочок. Додати сухе желе зі смаком ківі та лимонну кислоту, ретельно перемішати до повного розчинення порошку. Довести повидло до кипіння та варити ще 5–7 хвилин, постійно помішуючи, щоб маса не пригоріла. За бажанням на цьому етапі можна додати дрібку ванілі або трохи лимонної цедри для більш виразного аромату. Розлити гаряче повидло в заздалегідь стерилізовані банки, герметично закатати, перевернути догори дном, укутати та залишити до повного охолодження.

Як і з чим подавати

Кабачкове повидло зі смаком ківі чудово смакує з тостами, свіжою булкою, млинцями, сирниками або оладками. Його також можна використовувати як начинку для пирогів, рогаликів чи прошарок для бісквітних тортів. Перед подачею повидло можна прикрасити листочками м'яти або тонкими скибочками ківі, щоб підкреслити його незвичайний смак.

Таке повидло стане цікавою альтернативою традиційним фруктовим заготовкам і допоможе оригінально використати щедрий урожай кабачків. Дотримання пропорцій, використання якісного желе та молодих овочів забезпечить ніжну текстуру, гарний колір і насичений смак, який приємно здивує навіть тих, хто не здогадається, з чого приготований цей десерт.