Освіжає краще за компот: простий цитрусовий нектар із несподіваним секретом
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Цей напій замінить соки із магазину
Влітку постійно хочеться пити. Якщо звичайна вода та класичні компоти вже набридли, можна приготувати нектар з апельсина та лимона. Цей напій готується без зайвого цукру та консервантів, які зазвичай є в магазинних пакетованих соках, і до того ж добре вгамовує спрагу.
Таким рецептом поділилися у кулінарному блозі prosti.rezeptu у TikTok. Секрет напою — в одній хитрості із заморожуванням, завдяки якій цитрусові віддають увесь свій смак та аромат, а гіркота з цедри повністю зникає.
Готувати нектар зовсім не складно, але кілька нюансів усе ж таки важливі. Перед заморожуванням фрукти обов'язково потрібно добре вимити, адже цедра піде в напій разом із м'якоттю. Кісточки потрібно прибрати до останньої, інакше нектар гірчитиме.
Інгредієнти:
- апельсин — 1 шт.;
- лимон — 1 шт.;
- вода холодна очищена чи кип’ячена — 3 л;
- цукор — до смаку, приблизно 200-250 г.
Спосіб приготування:
- Апельсин і лимон добре миємо, за бажання обдаємо окропом, після чого кладемо в морозилку на ніч. Заморожування прибирає гіркоту з цедри та руйнує волокна фруктів, тому вони віддають напою максимум смаку та кольору.
- Дістаємо фрукти з морозилки і даємо їм відійти 10-15 хвилин. Нарізаємо разом зі шкіркою на невеликі шматочки, обов'язково видаляючи всі кісточки — саме вони дають гіркоту.
- Пропускаємо шматочки через м'ясорубку або подрібнюємо в блендері до стану кашки.
- Заливаємо цитрусову масу, що вийшла, одним літром холодної води і залишаємо настоюватися на 15-20 хвилин.
- Проціджуємо напій спочатку через дрібне сито, а потім ще раз через два-три шари марлі, добре віджимаючи м'якоть.
- У концентрований сік додаємо решту двох літрів води та цукор, розмішуємо до повного розчинення і прибираємо в холодильник.