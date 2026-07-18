Освіжає краще за компот: простий цитрусовий нектар із несподіваним секретом

Цей напій замінить соки із магазину

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Влітку постійно хочеться пити. Якщо звичайна вода та класичні компоти вже набридли, можна приготувати нектар з апельсина та лимона. Цей напій готується без зайвого цукру та консервантів, які зазвичай є в магазинних пакетованих соках, і до того ж добре вгамовує спрагу.

Таким рецептом поділилися у кулінарному блозі prosti.rezeptu у TikTok. Секрет напою — в одній хитрості із заморожуванням, завдяки якій цитрусові віддають увесь свій смак та аромат, а гіркота з цедри повністю зникає.

Готувати нектар зовсім не складно, але кілька нюансів усе ж таки важливі. Перед заморожуванням фрукти обов'язково потрібно добре вимити, адже цедра піде в напій разом із м'якоттю. Кісточки потрібно прибрати до останньої, інакше нектар гірчитиме.

Інгредієнти:

апельсин — 1 шт.;

лимон — 1 шт.;

вода холодна очищена чи кип’ячена — 3 л;

цукор — до смаку, приблизно 200-250 г.

Спосіб приготування: