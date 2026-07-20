Якщо вдома є кабачок та банка тунця: ситна страва для всієї родини без зайвого клопоту (відео)

З’їдається до останньої крихти

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Сезон кабачків триває. За допомогою цього овочу можна урізноманітнити своє меню. Раніше ми розповідали, як приготувати кабачки у сирному клярі. А тепер пропонуємо спробувати ще одну страву — кабачкову фриттату з тунцем та сиром.

Рецептом поділилася авторка кулінарного блогу olga.riabenko в Instagram. Страва виходить ніжною та ситною. Її можна готувати і на сніданок, і на обід, і вечерю.

Щоб фриттата не вийшла водянистою, кабачок обов'язково потрібно посолити й дати йому постояти — так зайва рідина вийде, і її потрібно буде добре віджати. Також варто враховувати, що тунець і сир уже досить солоні, тому досолювати страву потрібно обережно, куштуючи масу перед запіканням.

Інгредієнти:

кабачок — 1 шт.;

яйця — 4 шт.;

тунець консервований — 1 банка (140-160 г, рідину злити);

сир твердий — 100 г;

часник сушений — 1 ч. л.;

приправа "сушені томати з базиліком" — 1-2 ч. л.;

сіль — за смаком;

перець чорний — за бажанням.

Спосіб приготування:

Кабачок натираємо на великій тертці, злегка солимо і залишаємо на 10 хвилин, після чого добре віджимаємо від зайвої рідини. У мисці змішуємо яйця, кабачок, тунець, спеції та половину тертого сиру. Все ретельно перемішуємо. Перекладаємо масу у форму для запікання, змащену рослинною олією, і посипаємо зверху сиром, що залишився. Відправляємо в розігріту до 180 °С духовку на 25-30 хвилин — до появи золотистої скоринки. Даємо фритаті постояти 5–10 хвилин після духовки, щоб її було легше нарізати.

Як подавати

Фритату подають теплою, нарізавши порційними шматочками, як пиріг. На додаток до неї можна подати свіжий овочевий салат або зелень. Також фритата смачна й у холодному вигляді — її зручно взяти з собою на роботу або перекусити наступного дня.