Середземноморська закуска з баклажанів замінить будь-який салат: готується за пів години
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Для приготування знадобляться овочі, трохи сиру та оливкова олія
Закуска із запечених баклажанів із томатами чері та фетою — проста у приготуванні, ситна й водночас легка страва. Вона виглядає апетитно та підходить як для повсякденної вечері, так і для подачі на стіл гостям.
Рецептом цієї середземноморської закуски поділилася кулінарна блогерка ayselshares у Instagram. Вона показала, як із недорогих і доступних продуктів отримати страву, що виглядає як у дорогому ресторані.
Щоб закуска вийшла по-справжньому смачною, баклажани краще нарізати не надто тонко. Так вони збережуть соковитість усередині та підрум'яняться зовні. Для м'якшого смаку баклажани перед запіканням можна присипати сіллю й залишити на 10–15 хвилин, а потім промакнути паперовим рушником.
Томати чері бажано брати різних кольорів, тоді страва вийде ще апетитнішою.
Інгредієнти:
- баклажани — 2 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- томати чері (різних сортів) — за смаком;
- сир фета — 100 г;
- кунжут — за смаком;
- оливкова олія — за смаком;
- бальзамічний соус (крем) — за смаком;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком;
- петрушка — за смаком.
Спосіб приготування:
- Баклажани нарізаємо скибочками, збризкуємо оливковою олією, солимо й перчимо. Запікаємо за температури 200 градусів протягом 15–20 хвилин, поки вони не стануть м'якими та золотистими.
- Томати чері перемішуємо з подрібненим часником, оливковою олією, сіллю та кунжутом. Відправляємо в духовку на 12–15 хвилин — вони мають стати м'якими, але не втратити форму.
- На тарілку викладаємо запечені баклажани, зверху розподіляємо томати разом із часниковою олією, додаємо розкришену фету та рубану петрушку. Наприкінці збризкуємо закуску бальзамічним соусом.