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Середземноморська закуска з баклажанів замінить будь-який салат: готується за пів години

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Закуска з баклажанів та помідорів
Закуска з баклажанів та помідорів. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для приготування знадобляться овочі, трохи сиру та оливкова олія

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Закуска із запечених баклажанів із томатами чері та фетою — проста у приготуванні, ситна й водночас легка страва. Вона виглядає апетитно та підходить як для повсякденної вечері, так і для подачі на стіл гостям.

Рецептом цієї середземноморської закуски поділилася кулінарна блогерка ayselshares у Instagram. Вона показала, як із недорогих і доступних продуктів отримати страву, що виглядає як у дорогому ресторані.

Щоб закуска вийшла по-справжньому смачною, баклажани краще нарізати не надто тонко. Так вони збережуть соковитість усередині та підрум'яняться зовні. Для м'якшого смаку баклажани перед запіканням можна присипати сіллю й залишити на 10–15 хвилин, а потім промакнути паперовим рушником.

Томати чері бажано брати різних кольорів, тоді страва вийде ще апетитнішою.

Інгредієнти:

  • баклажани — 2 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • томати чері (різних сортів) — за смаком;
  • сир фета — 100 г;
  • кунжут — за смаком;
  • оливкова олія — за смаком;
  • бальзамічний соус (крем) — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком;
  • петрушка — за смаком.
Рецепт закуски із запечених баклажанів та помідорів
Середземноморська закуска із баклажанів. Скріншот Instagram/ayselshares

Спосіб приготування:

  1. Баклажани нарізаємо скибочками, збризкуємо оливковою олією, солимо й перчимо. Запікаємо за температури 200 градусів протягом 15–20 хвилин, поки вони не стануть м'якими та золотистими.
  2. Томати чері перемішуємо з подрібненим часником, оливковою олією, сіллю та кунжутом. Відправляємо в духовку на 12–15 хвилин — вони мають стати м'якими, але не втратити форму.
  3. На тарілку викладаємо запечені баклажани, зверху розподіляємо томати разом із часниковою олією, додаємо розкришену фету та рубану петрушку. Наприкінці збризкуємо закуску бальзамічним соусом.
Теги:
#Помідори #Закуска #Баклажани