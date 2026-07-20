Середземноморська закуска з баклажанів замінить будь-який салат: готується за пів години

Для приготування знадобляться овочі, трохи сиру та оливкова олія

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Закуска із запечених баклажанів із томатами чері та фетою — проста у приготуванні, ситна й водночас легка страва. Вона виглядає апетитно та підходить як для повсякденної вечері, так і для подачі на стіл гостям.

Рецептом цієї середземноморської закуски поділилася кулінарна блогерка ayselshares у Instagram. Вона показала, як із недорогих і доступних продуктів отримати страву, що виглядає як у дорогому ресторані.

Щоб закуска вийшла по-справжньому смачною, баклажани краще нарізати не надто тонко. Так вони збережуть соковитість усередині та підрум'яняться зовні. Для м'якшого смаку баклажани перед запіканням можна присипати сіллю й залишити на 10–15 хвилин, а потім промакнути паперовим рушником.

Томати чері бажано брати різних кольорів, тоді страва вийде ще апетитнішою.

Інгредієнти:

баклажани — 2 шт.;

часник — 2 зубчики;

томати чері (різних сортів) — за смаком;

сир фета — 100 г;

кунжут — за смаком;

оливкова олія — за смаком;

бальзамічний соус (крем) — за смаком;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

петрушка — за смаком.

Середземноморська закуска із баклажанів. Скріншот Instagram/ayselshares

Спосіб приготування: