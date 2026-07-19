Хліб із двох інгредієнтів за 5 хвилин: простий рецепт без дріжджів (відео)

Хліб — один із тих продуктів, без яких важко уявити щоденний раціон.

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Його важливо не лише вміти правильно зберігати, але й вміти приготувати, якщо запасів немає. Одним із таких рецептів смачного хліба всього з двох інгредієнтів ми сьогодні й хочемо поділитися — без дріжджів і тривалого замішування тіста. Для найкращого результату варто використовувати густий натуральний йогурт без добавок і якісне борошно з розпушувачем, адже саме вони забезпечують ніжну текстуру м'якушки. За бажанням рецепт легко урізноманітнити, додавши до тіста сушені трави, насіння, спеції або тертий сир. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cakeontherun".

Як приготувати хліб з двох інгредієнтів

Інгредієнти:

борошно з розпушувачем – 6 ст. л.;

натуральний густий йогурт – 4 ст. л.

Спосіб приготування:

Змішати борошно з йогуртом у мисці до утворення однорідного тіста. Злегка присипати руки борошном, сформувати кулю, обережно вимісити тісто та надати йому форму невеликого батона. Якщо тісто надто липке, додати ще трохи борошна. Викласти заготовку в кошик аерогриля та готувати при температурі 200 °C протягом 5 хвилин. Якщо хліб усередині ще сируватий, продовжити приготування ще 2–3 хвилини. За відсутності аерогриля випікати хліб у духовці, розігрітій до 200 °C, приблизно 12–15 хвилин до золотистої скоринки. Подавати хліб теплим одразу після приготування, поки скоринка залишається хрусткою.

Як і з чим подавати

Такий хліб найкраще смакує ще теплим із вершковим маслом, м'яким сиром або домашніми намазками, наприклад хумусом чи паштетом. Він також чудово доповнює супи, овочеві салати та сніданки з яйцями. За бажанням готовий хліб можна змастити оливковою олією та посипати сушеними травами, кунжутом або насінням для більш насиченого смаку.

Цей рецепт стане у пригоді, коли потрібно швидко приготувати свіжий хліб без дріжджів і тривалого замішування тіста. Завдяки простим інгредієнтам його легко адаптувати під власні вподобання, додаючи спеції, сушені трави або тертий сир безпосередньо в тісто.