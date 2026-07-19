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Хліб із двох інгредієнтів за 5 хвилин: простий рецепт без дріжджів (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Хліб з двох інгредієнтів
Хліб з двох інгредієнтів. Фото Згенеровано ШІ

Хліб — один із тих продуктів, без яких важко уявити щоденний раціон.

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Його важливо не лише вміти правильно зберігати, але й вміти приготувати, якщо запасів немає. Одним із таких рецептів смачного хліба всього з двох інгредієнтів ми сьогодні й хочемо поділитися — без дріжджів і тривалого замішування тіста. Для найкращого результату варто використовувати густий натуральний йогурт без добавок і якісне борошно з розпушувачем, адже саме вони забезпечують ніжну текстуру м'якушки. За бажанням рецепт легко урізноманітнити, додавши до тіста сушені трави, насіння, спеції або тертий сир. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "cakeontherun".

Як приготувати хліб з двох інгредієнтів

Інгредієнти:

  • борошно з розпушувачем – 6 ст. л.;
  • натуральний густий йогурт – 4 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Змішати борошно з йогуртом у мисці до утворення однорідного тіста.
  2. Злегка присипати руки борошном, сформувати кулю, обережно вимісити тісто та надати йому форму невеликого батона. Якщо тісто надто липке, додати ще трохи борошна.
  3. Викласти заготовку в кошик аерогриля та готувати при температурі 200 °C протягом 5 хвилин. Якщо хліб усередині ще сируватий, продовжити приготування ще 2–3 хвилини.
  4. За відсутності аерогриля випікати хліб у духовці, розігрітій до 200 °C, приблизно 12–15 хвилин до золотистої скоринки.
  5. Подавати хліб теплим одразу після приготування, поки скоринка залишається хрусткою.

Як і з чим подавати

Такий хліб найкраще смакує ще теплим із вершковим маслом, м'яким сиром або домашніми намазками, наприклад хумусом чи паштетом. Він також чудово доповнює супи, овочеві салати та сніданки з яйцями. За бажанням готовий хліб можна змастити оливковою олією та посипати сушеними травами, кунжутом або насінням для більш насиченого смаку.

Цей рецепт стане у пригоді, коли потрібно швидко приготувати свіжий хліб без дріжджів і тривалого замішування тіста. Завдяки простим інгредієнтам його легко адаптувати під власні вподобання, додаючи спеції, сушені трави або тертий сир безпосередньо в тісто.

Теги:
#Рецепт #Хліб #Готуємо вдома