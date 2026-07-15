Як приготувати кабачки, щоб їх полюбили всі: простий рецепт котлет (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Соковиті котлети готуються за 20 хвилин і виходять смачніші за звичайні курячі
З кабачків можна приготувати не тільки ніжну закуску, але й повноцінну страву на обід чи вечерю. Один із вдалих варіантів – кабачкові котлети з курятиною. Вони виходять настільки соковитими та ніжними, що від них не відмовляться навіть ті, хто зазвичай не їсть кабачки.
Рецептом такої страви поділилася в TikTok фудблогерка radostina_ksenia_.
Для цього рецепту краще брати молоді кабачки, щоб не довелося чистити шкірку та видаляти серцевину. Але головне правило вдалих котлет — ретельно віджати кабачок від зайвої рідини. Якщо цього не зробити, маса вийде занадто рідкою, котлети не триматимуть форму і розійдуться на сковороді.
Інгредієнти
- кабачок — половина середнього
- курячий фарш — 250 г
- цибуля — 1 шт.
- яйце — 1 шт.
- борошно — 70 г
- сіль, перець — за смаком
- сушений часник — 0,5 ч. л.
Приготування
- Кабачок вимити та натерти на великій тертці.
- Присолити масу та залишити на 5-10 хвилин, щоб кабачок пустив сік.
- Віджати кабачок руками, щоб забрати зайву рідину.
- Цибулю дрібно нарізати або натерти на тертці.
- У мисці з’єднати кабачок, курячий фарш, цибулю та яйце.
- Додати борошно, сушений часник, сіль та перець, перемішати до однорідності.
- Сформувати невеликі котлети та обсмажити на розігрітій сковороді з олією до рум’яної скоринки з обох боків.
З чим подавати
Кабачкові котлети добре поєднуються зі сметаною або йогуртовим соусом із зеленню. Доповнити страву можна свіжими овочами, легким салатом або відвареною картоплею, щоб вийшов повноцінний обід чи вечеря.