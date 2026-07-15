Як приготувати кабачки, щоб їх полюбили всі: простий рецепт котлет (відео)

Соковиті котлети готуються за 20 хвилин і виходять смачніші за звичайні курячі

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З кабачків можна приготувати не тільки ніжну закуску, але й повноцінну страву на обід чи вечерю. Один із вдалих варіантів – кабачкові котлети з курятиною. Вони виходять настільки соковитими та ніжними, що від них не відмовляться навіть ті, хто зазвичай не їсть кабачки.

Рецептом такої страви поділилася в TikTok фудблогерка radostina_ksenia_.

Для цього рецепту краще брати молоді кабачки, щоб не довелося чистити шкірку та видаляти серцевину. Але головне правило вдалих котлет — ретельно віджати кабачок від зайвої рідини. Якщо цього не зробити, маса вийде занадто рідкою, котлети не триматимуть форму і розійдуться на сковороді.

Інгредієнти

кабачок — половина середнього

курячий фарш — 250 г

цибуля — 1 шт.

яйце — 1 шт.

борошно — 70 г

сіль, перець — за смаком

сушений часник — 0,5 ч. л.

Приготування

Кабачок вимити та натерти на великій тертці. Присолити масу та залишити на 5-10 хвилин, щоб кабачок пустив сік. Віджати кабачок руками, щоб забрати зайву рідину. Цибулю дрібно нарізати або натерти на тертці. У мисці з’єднати кабачок, курячий фарш, цибулю та яйце. Додати борошно, сушений часник, сіль та перець, перемішати до однорідності. Сформувати невеликі котлети та обсмажити на розігрітій сковороді з олією до рум’яної скоринки з обох боків.

З чим подавати

Кабачкові котлети добре поєднуються зі сметаною або йогуртовим соусом із зеленню. Доповнити страву можна свіжими овочами, легким салатом або відвареною картоплею, щоб вийшов повноцінний обід чи вечеря.