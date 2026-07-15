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Як приготувати кабачки, щоб їх полюбили всі: простий рецепт котлет (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Котлети з кабачками
Котлети з кабачками. Фото Колаж "Телеграфу"

Соковиті котлети готуються за 20 хвилин і виходять смачніші за звичайні курячі

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З кабачків можна приготувати не тільки ніжну закуску, але й повноцінну страву на обід чи вечерю. Один із вдалих варіантів – кабачкові котлети з курятиною. Вони виходять настільки соковитими та ніжними, що від них не відмовляться навіть ті, хто зазвичай не їсть кабачки.

Рецептом такої страви поділилася в TikTok фудблогерка radostina_ksenia_.

Для цього рецепту краще брати молоді кабачки, щоб не довелося чистити шкірку та видаляти серцевину. Але головне правило вдалих котлет — ретельно віджати кабачок від зайвої рідини. Якщо цього не зробити, маса вийде занадто рідкою, котлети не триматимуть форму і розійдуться на сковороді.

Інгредієнти

  • кабачок — половина середнього
  • курячий фарш — 250 г
  • цибуля — 1 шт.
  • яйце — 1 шт.
  • борошно — 70 г
  • сіль, перець — за смаком
  • сушений часник — 0,5 ч. л.

Приготування

  1. Кабачок вимити та натерти на великій тертці.
  2. Присолити масу та залишити на 5-10 хвилин, щоб кабачок пустив сік.
  3. Віджати кабачок руками, щоб забрати зайву рідину.
  4. Цибулю дрібно нарізати або натерти на тертці.
  5. У мисці з’єднати кабачок, курячий фарш, цибулю та яйце.
  6. Додати борошно, сушений часник, сіль та перець, перемішати до однорідності.
  7. Сформувати невеликі котлети та обсмажити на розігрітій сковороді з олією до рум’яної скоринки з обох боків.

З чим подавати

Кабачкові котлети добре поєднуються зі сметаною або йогуртовим соусом із зеленню. Доповнити страву можна свіжими овочами, легким салатом або відвареною картоплею, щоб вийшов повноцінний обід чи вечеря.

Теги:
#Кабачки #Рецепти #Котлети