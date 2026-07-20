Кабачкові рулетики з крабовими паличками: смачна закуска з ніжною сирною начинкою (відео)

Легка та смачна закуска

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Кабачки — це універсальний сезонний овоч із ніжним смаком, з якого можна приготувати безліч страв: від запіканок і оладок до кабачків у сирному клярі та легких закусок. Сьогодні пропонуємо зробити оригінальні кабачкові рулетики з крабовими паличками та кремовою сирною начинкою, які підійдуть як для щоденного меню, так і для святкового столу. Щоб рулетики вийшли ніжними та добре тримали форму, варто обирати молоді кабачки з тонкою шкіркою, а перед приготуванням обов’язково добре відтиснути зайву рідину з натертої маси. Для начинки краще використовувати якісні плавлені сирки без зайвих добавок і соковиті крабові палички, а за бажанням майонез можна замінити сметаною або натуральним йогуртом для легшого смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yulia_smachno_tyt".

Як приготувати кабачкові рулетики з крабовими паличками

Інгредієнти:

кабачки — 2 середні;

яйця — 2 шт.;

борошно — 5 ст. л.;

крохмаль — 0,5 ст. л.;

чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

копчена паприка — 0,5 ч. л.;

сухий часник — 0,5 ч. л.;

крабові палички — 6 шт.;

плавлені сирки — 2 шт.;

майонез — за смаком;

кріп — за смаком;

Спосіб приготування:

Натерти кабачки на дрібній тертці, залишити на 10 хвилин, після чого ретельно відтиснути сік, що виділився. Додати до кабачкової маси яйця, сіль, чорний перець, копчену паприку, сухий часник, борошно та крохмаль, перемішати до однорідного тіста. Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії, викладати по 2–3 столові ложки тіста та смажити кабачкові млинці на невеликому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Охолодити готові кабачкові млинці, щоб начинка не розтікалася під час формування рулетиків. Натерти плавлені сирки та крабові палички, додати майонез і подрібнений кріп, перемішати до отримання однорідної начинки. Змастити кожен кабачковий млинець начинкою, згорнути рулетиком і нарізати на порційні шматочки.

Як і з чим подавати

Кабачкові рулетики найкраще подавати охолодженими як самостійну закуску або доповнення до основних страв. Перед подачею їх можна прикрасити свіжим кропом, зеленню чи тонкими скибочками овочів. Така закуска добре поєднується зі сметанним, часниковим або йогуртовим соусом, а також стане гарним доповненням до м’ясних і рибних страв.

Кабачкові рулетики з крабовими паличками — це простий спосіб урізноманітнити сезонне меню та приготувати з доступних продуктів красиву й апетитну страву. Рецепт легко змінювати під власний смак, додаючи до начинки зелень, твердий сир, варене яйце або улюблені спеції.