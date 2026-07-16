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Фарширований перець по-новому: страва, після якої забудеться звичний рецепт (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Запечений перець із сиром
Запечений перець із сиром. Фото Колаж "Телеграфу"

Проста у приготуванні та дуже смачна страва

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Фарширований перець зазвичай асоціюється з м’ясом та рисом, але є версія цієї страви, яка готується набагато швидше. Йдеться про перець, запечений із трьома видами сиру, свіжими травами та часником.

Таким рецептом поділилася в Instagram фудблогерка lanas_diet. Вона показує, як із простих продуктів отримати ефектну закуску, яку можна готувати і на кожен день, і на свята.

Для цієї страви краще обирати перець сорту капія. Він довгий, м’ясистий і зручний для фарширування. Начинку варто солити в останню чергу і обов’язково після проби, тому що фета вже сама по собі досить солона, і зайва сіль може зіпсувати смак. Духовку важливо розігріти заздалегідь до потрібної температури, щоб перець пропікся рівномірно, а сир зверху красиво підрум’янився.

Інгредієнти

  • перець капія — 5 шт.
  • фета — 100 г
  • моцарелла — 100 г
  • крем-сир — 100 г
  • помідор — 1 шт.
  • зелена цибуля — 2 стебла
  • часник — 2 зубчики
  • базилік — кілька листків
  • м’ята — кілька листків
  • оливкова олія — 2 ст. л.
  • сіль — за смаком
  • чорний мелений перець — за смаком
  • пластівці чилі — за бажанням

Приготування

  1. Розігріти духовку до 190°C.
  2. На кожному перці зробити поздовжній та поперечний надрізи, прибрати насіння та перегородки, щоб вийшли акуратні човники.
  3. У мисці з’єднати фету, моцарелу та крем-сир.
  4. Помідор, зелену цибулю, часник, базилік та м’яту дрібно нарізати та додати до сирів.
  5. Влити оливкову олію, додати чорний перець та перемішати.
  6. Спробувати начинку на смак і за потреби досолити.
  7. Наповнити перці начиною та викласти у форму для запікання.
  8. Запікати, поки перець не стане м’яким, а сир зверху не підрум’яниться.

Подавати перець краще гарячим, прикрасивши свіжим базиліком. Гарним доповненням до цієї страви стануть хрусткий хліб, легкий овочевий салат або келих білого сухого вина.

Теги:
#Сир #Рецепти #Перець #Солодкий перець