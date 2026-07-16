Фарширований перець по-новому: страва, після якої забудеться звичний рецепт (відео)
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Проста у приготуванні та дуже смачна страва
Фарширований перець зазвичай асоціюється з м’ясом та рисом, але є версія цієї страви, яка готується набагато швидше. Йдеться про перець, запечений із трьома видами сиру, свіжими травами та часником.
Таким рецептом поділилася в Instagram фудблогерка lanas_diet. Вона показує, як із простих продуктів отримати ефектну закуску, яку можна готувати і на кожен день, і на свята.
Для цієї страви краще обирати перець сорту капія. Він довгий, м’ясистий і зручний для фарширування. Начинку варто солити в останню чергу і обов’язково після проби, тому що фета вже сама по собі досить солона, і зайва сіль може зіпсувати смак. Духовку важливо розігріти заздалегідь до потрібної температури, щоб перець пропікся рівномірно, а сир зверху красиво підрум’янився.
Інгредієнти
- перець капія — 5 шт.
- фета — 100 г
- моцарелла — 100 г
- крем-сир — 100 г
- помідор — 1 шт.
- зелена цибуля — 2 стебла
- часник — 2 зубчики
- базилік — кілька листків
- м’ята — кілька листків
- оливкова олія — 2 ст. л.
- сіль — за смаком
- чорний мелений перець — за смаком
- пластівці чилі — за бажанням
Приготування
- Розігріти духовку до 190°C.
- На кожному перці зробити поздовжній та поперечний надрізи, прибрати насіння та перегородки, щоб вийшли акуратні човники.
- У мисці з’єднати фету, моцарелу та крем-сир.
- Помідор, зелену цибулю, часник, базилік та м’яту дрібно нарізати та додати до сирів.
- Влити оливкову олію, додати чорний перець та перемішати.
- Спробувати начинку на смак і за потреби досолити.
- Наповнити перці начиною та викласти у форму для запікання.
- Запікати, поки перець не стане м’яким, а сир зверху не підрум’яниться.
Подавати перець краще гарячим, прикрасивши свіжим базиліком. Гарним доповненням до цієї страви стануть хрусткий хліб, легкий овочевий салат або келих білого сухого вина.