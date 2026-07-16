Фарширований перець по-новому: страва, після якої забудеться звичний рецепт (відео)

Проста у приготуванні та дуже смачна страва

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Фарширований перець зазвичай асоціюється з м’ясом та рисом, але є версія цієї страви, яка готується набагато швидше. Йдеться про перець, запечений із трьома видами сиру, свіжими травами та часником.

Таким рецептом поділилася в Instagram фудблогерка lanas_diet. Вона показує, як із простих продуктів отримати ефектну закуску, яку можна готувати і на кожен день, і на свята.

Для цієї страви краще обирати перець сорту капія. Він довгий, м’ясистий і зручний для фарширування. Начинку варто солити в останню чергу і обов’язково після проби, тому що фета вже сама по собі досить солона, і зайва сіль може зіпсувати смак. Духовку важливо розігріти заздалегідь до потрібної температури, щоб перець пропікся рівномірно, а сир зверху красиво підрум’янився.

Інгредієнти

перець капія — 5 шт.

фета — 100 г

моцарелла — 100 г

крем-сир — 100 г

помідор — 1 шт.

зелена цибуля — 2 стебла

часник — 2 зубчики

базилік — кілька листків

м’ята — кілька листків

оливкова олія — 2 ст. л.

сіль — за смаком

чорний мелений перець — за смаком

пластівці чилі — за бажанням

Приготування

Розігріти духовку до 190°C. На кожному перці зробити поздовжній та поперечний надрізи, прибрати насіння та перегородки, щоб вийшли акуратні човники. У мисці з’єднати фету, моцарелу та крем-сир. Помідор, зелену цибулю, часник, базилік та м’яту дрібно нарізати та додати до сирів. Влити оливкову олію, додати чорний перець та перемішати. Спробувати начинку на смак і за потреби досолити. Наповнити перці начиною та викласти у форму для запікання. Запікати, поки перець не стане м’яким, а сир зверху не підрум’яниться.

Подавати перець краще гарячим, прикрасивши свіжим базиліком. Гарним доповненням до цієї страви стануть хрусткий хліб, легкий овочевий салат або келих білого сухого вина.