Швидко змішали — і в морозилку: простий рецепт домашнього пломбіру (відео)

Надзвичайно смачний десерт

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Морозиво — один із найулюбленіших десертів у світі, який готують у безлічі варіацій: від класичного вершкового пломбіру до фруктових сорбетів, морозива з шоколадом, горіхами чи навіть трендового морозива з кавуна. Такий десерт особливо популярний у теплу пору року, адже поєднує ніжну текстуру та освіжаючий смак. А сьогодні ми пропонуємо приготувати домашній пломбір — простий варіант морозива з насиченим вершковим смаком, який нагадує улюблений десерт із дитинства. Для ідеального результату варто обирати якісні вершки жирністю не менше 30–33%, свіжі яйця та натуральний ванільний цукор, адже саме ці складники відповідають за ніжність, аромат і правильну кремову консистенцію. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати пломбір вдома

Інгредієнти:

жовтки — 4 шт.;

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 10 г;

кукурудзяний крохмаль — 20 г;

молоко — 300 г;

вершки 33% — 500 г.

Спосіб приготування:

З’єднати жовтки, цукор, ванільний цукор і крохмаль у глибокій мисці, ретельно перемішати вінчиком до однорідної маси без грудочок. Поступово влити молоко, постійно перемішуючи суміш. Перелити масу в сотейник і нагрівати на середньому вогні до загустіння, не доводячи до активного кипіння. Охолодити заварну основу до кімнатної температури, а потім поставити в холодильник для повного охолодження. Саме цей етап допомагає зберегти ніжну структуру майбутнього морозива. Збити холодні вершки до м’яких піків. Додати охолоджену молочну основу та збити міксером до однорідної кремової консистенції. Розлити готову масу у порційні стаканчики або контейнер, накрити та поставити в морозильну камеру до повного застигання. Перед подачею залишити пломбір при кімнатній температурі на кілька хвилин, щоб він став ніжнішим і легше набирався ложкою.

Як і з чим подавати

Домашній пломбір найкраще подавати у креманках або вафельних стаканчиках, прикрасивши свіжими ягодами, фруктами, тертим шоколадом, горіхами чи листочками м’яти. Для більш насиченого смаку можна додати ягідний соус, карамель, варення або шоколадну глазур. Також цей десерт чудово поєднується з домашньою випічкою — вафлями, печивом або теплими млинцями.

Домашній пломбір не потребує складних інгредієнтів чи спеціальної техніки, але має кілька важливих нюансів приготування. Головне — використовувати добре охолоджені вершки та не поспішати з охолодженням заварної основи. За бажанням класичний рецепт можна урізноманітнити какао, подрібненими горіхами, ягодами або шматочками фруктів, створюючи нові смаки улюбленого морозива.