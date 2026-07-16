Сезон кабачків у розпалі: приготуйте їх у сметані за 30 хвилин (відео)

Швидка та смачна страва

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Зараз триває сезон кабачків — одного з найуніверсальніших літніх овочів, з якого можна приготувати запіканки, оладки, кабачкову пасту, супи та десятки інших страв. Молоді кабачки мають ніжну м'якоть і тонку шкірку, тому чудово поєднуються з вершками, сметаною, сиром та свіжою зеленню. А сьогодні пропонуємо приготувати тушковані кабачки у вершках або сметані — просту, але дуже ніжну страву, яка стане чудовим варіантом для сімейного обіду чи вечері. Для найкращого результату варто обирати невеликі молоді кабачки без великого насіння, стиглі помідори та жирну сметану або вершки, які зроблять соус густим і насиченим. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "haidukova_recipes".

Щоб кабачки не втратили форму, їх спочатку варто обсмажити до легкої золотистої скоринки, а вже потім тушкувати. Не рекомендується готувати овочі занадто довго, інакше вони стануть надто м'якими. За бажанням сметану можна замінити вершками або навпаки — смак буде дещо різним, але однаково ніжним. Для більшої поживності до страви також можна додати обсмажені гриби, куряче філе або трохи тертого твердого сиру наприкінці приготування.

Як приготувати кабачки у сметані

Інгредієнти:

кабачки — 850 г;

помідори — 3 шт.;

цибуля — 1 велика шт.;

морква — 1 шт.;

часник — 3 зубчики;

вершки або сметана — 100 мл;

вода — 100 мл;

олія — 2–3 ст. л.;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

свіжа зелень — за смаком.

Спосіб приготування:

Вимити кабачки, нарізати кружальцями або великими півкільцями та обсмажити на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії до золотистої скоринки з обох боків. Перекласти овочі в окрему миску. Нарізати цибулю кубиками, моркву натерти на великій тертці, а помідори нарізати невеликими шматочками. Обсмажити цибулю та моркву на тій самій сковороді до м'якості, після чого додати помідори й готувати ще 3–5 хвилин. Повернути обсмажені кабачки у сковороду, додати сіль, чорний перець, вершки або сметану та воду. Акуратно перемішати. Накрити сковороду кришкою та тушкувати страву приблизно 10 хвилин на невеликому вогні. Подрібнити часник і зелень, додати їх наприкінці приготування, перемішати та залишити страву під кришкою ще на 2–3 хвилини.

Як і з чим подавати

Тушковані кабачки найкраще смакують гарячими, щедро посипаними свіжою петрушкою, кропом або базиліком. Страва чудово поєднується з відвареною молодою картоплею, рисом, булгуром чи гречкою, а також із запеченим м'ясом, куркою або рибою. До кабачків можна подати свіжий хрусткий хліб чи багет, щоб смакувати ніжний вершковий соус до останньої ложки.

Тушковані кабачки у вершках або сметані — це проста сезонна страва, яка не потребує дорогих інгредієнтів, але завжди виходить соковитою, ароматною та ніжною. Такий рецепт легко урізноманітнить літнє меню й допоможе по-новому розкрити смак звичних овочів.