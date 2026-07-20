Лимонний сорбет як в Італії: освіжаючий десерт із трьох інгредієнтів (відео)

Літо у самому розпалі — пора, коли смачне морозиво як ніколи актуальне, адже у спекотні дні хочеться легких, прохолодних і освіжаючих десертів.

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Рецептів існує безліч, зокрема трендове кавунове морозиво, але сьогодні ми пропонуємо приготувати ніжний лимонний сорбет за мотивами італійського десерту, який славиться своїм яскравим цитрусовим смаком і легкою текстурою. Для ідеального результату варто обирати соковиті лимони з тонкою ароматною шкіркою, адже саме цедра надає десерту насиченого запаху, а свіжий сік відповідає за приємну кислинку. Щоб сорбет вийшов ніжним, а не схожим на звичайний лід, важливо добре розчинити цукор і ретельно подрібнити заморожену масу перед подачею, а частину цукру за бажанням можна замінити медом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати лимонний сорбет

Інгредієнти:

лимони — 6 шт.;

вода — 250 мл;

цукор — 200 г;

лимонний сік — 250 мл;

Спосіб приготування:

Перетерти цукор із цедрою одного лимона, щоб він увібрав цитрусовий аромат. Зрізати з лимонів верхівки, обережно видалити м’якоть і зберегти шкірки для подачі, після чого заморозити їх, щоб сорбет довше залишався холодним. Відтиснути сік із лимонної м’якоті та процідити його через сито від кісточок і зайвих частинок. З’єднати в каструлі воду, лимонний сік і цукор із цедрою, прогріти суміш до повного розчинення цукру, не доводячи до кипіння. Процідити лимонний сироп, розлити його у форми для льоду та заморозити до твердого стану. Подрібнити заморожені лимонні кубики в блендері до ніжної сорбетної консистенції та розкласти масу в підготовлені лимонні шкірки або креманки.

Як і з чим подавати

Лимонний сорбет найкраще подавати одразу після приготування, поки він має ніжну, кремову текстуру. Його можна прикрасити листочками м’яти, тонкими скибочками лимона або невеликою кількістю цедри. Десерт чудово поєднується зі свіжими ягодами, фруктами, легким печивом або може стати освіжаючим завершенням літньої вечері.

Лимонний сорбет — це простий спосіб приготувати вдома легкий італійський десерт без складних інгредієнтів і спеціальної техніки. Завдяки насиченому цитрусовому смаку він допоможе освіжитися у спекотний день і стане гарною альтернативою звичайному морозиву.