Тирамісу з вівсянки: цей найніжніший десерт просто тане у роті (відео)

Виходить смачно та ситно

Тирамісу з вівсянки — це оригінальний і корисний варіант улюбленого десерту, який можна приготувати як поживний сніданок. Цей рецепт натхненний класичними італійськими ласощами, але адаптований для тих, хто віддає перевагу легким стравам. Замість традиційних інгредієнтів використовуються вівсяні пластівці та чіа, які створюють тривале відчуття ситості. Кава і какао додають витончену нотку і створюють цей характерний смак тирамісу, а йогуртовий крем з медом робить блюдо ніжним і повітряним.

Цей тирамісу, рецептом якого поділилася блогерка MaggTasty в Instagram, потрібно лише зібрати за кілька хвилин і залишити на ніч у холодильнику. На ранок на вас чекатиме смачний і корисний десерт, з якого можна почати день.

Інгредієнти:

Вівсяні пластівці — 50г;

Чіа — 1 ч.л.;

Какао — 1 ч.л.;

Кава розчинна — 1 ч.л.;

Вода — 35 мл;

Молоко – 45 мл;

Грецький йогурт — 70г;

Мед — 1 ч.л.

Спосіб приготування: