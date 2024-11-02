Тирамису из овсянки: этот нежнейший десерт просто тает во рту (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Получается вкусно и сытно
Тирамису из овсянки — это оригинальный и полезный вариант любимого десерта, который можно приготовить в качестве питательного завтрака. Этот рецепт вдохновлен классическим итальянским лакомством, но адаптирован для тех, кто предпочитает легкие блюда. Вместо традиционных ингредиентов используются овсяные хлопья и чиа, которые создают длительное ощущение сытости. Кофе и какао добавляют утонченную нотку и создают тот самый характерный вкус тирамису, а йогуртовый крем с медом делает блюдо нежным и воздушным.
Этот тирамису, рецептом которого поделилась блогерша MaggTasty в Instagram, нужно всего лишь собрать за несколько минут и оставить на ночь в холодильнике. Наутро вас будет ждать вкусный и полезный десерт, с которого можно начать день.
Ингредиенты:
Овсяные хлопья — 50г;
Чиа — 1 ч.л.;
Какао — 1 ч.л.;
Кофе растворимый — 1 ч.л.;
Вода — 35 мл;
Молоко — 45 мл;
Греческий йогурт — 70г;
Мед — 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Заливаем кофе водой.
2. К овсянке добавляем чиа, какао, молоко и кофе. Перемешиваем.
3. Готовим крем: греческий йогурт смешиваем с медом.
4. Выкладываем крем на овсянку и посыпаем какао для украшения.
5. Отправляем на ночь в холодильник.