Тирамису из овсянки: этот нежнейший десерт просто тает во рту (видео)

Получается вкусно и сытно

Тирамису из овсянки — это оригинальный и полезный вариант любимого десерта, который можно приготовить в качестве питательного завтрака. Этот рецепт вдохновлен классическим итальянским лакомством, но адаптирован для тех, кто предпочитает легкие блюда. Вместо традиционных ингредиентов используются овсяные хлопья и чиа, которые создают длительное ощущение сытости. Кофе и какао добавляют утонченную нотку и создают тот самый характерный вкус тирамису, а йогуртовый крем с медом делает блюдо нежным и воздушным.

Этот тирамису, рецептом которого поделилась блогерша MaggTasty в Instagram, нужно всего лишь собрать за несколько минут и оставить на ночь в холодильнике. Наутро вас будет ждать вкусный и полезный десерт, с которого можно начать день.

Ингредиенты:

Овсяные хлопья — 50г;

Чиа — 1 ч.л.;

Какао — 1 ч.л.;

Кофе растворимый — 1 ч.л.;

Вода — 35 мл;

Молоко — 45 мл;

Греческий йогурт — 70г;

Мед — 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Заливаем кофе водой.

2. К овсянке добавляем чиа, какао, молоко и кофе. Перемешиваем.

3. Готовим крем: греческий йогурт смешиваем с медом.

4. Выкладываем крем на овсянку и посыпаем какао для украшения.

5. Отправляем на ночь в холодильник.