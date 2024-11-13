Впораєтеся за п'ять хвилин: ця намазка з авокадо вийде смачнішою та бюджетнішою, ніж магазинні (відео)

Приготуєте на раз-два

Авокадо давно уже не є новинкою на українському ринку. Господині готують з цим фруктом різноманітні салати, їдять просто так та, звісно ж, роблять смачні намазки.

Саме одну з них ми сьогодні й пропонуємо приготувати. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".

Як приготувати намазку з авокадо

Інгредієнти:

стигле авокадо – 1 шт.;

вершковий сир – 100 г;

часник – 1 зубчик;

сіль – за смаком;

лимонний сік – 1 ч. л.;

багет;

Спосіб приготування:

1.Багет нарізати на шматочки.

2.Викласти у форму, застелену пергаментом.

3.Авокадо викласти у чашу блендера.

4.Додати крем-сир та часник.

5.Все подрібнити.

6.Додати спеції та лимонний сік, перемішати.

7.Намазку викласти на підсушений багет.

8.Додати зверху помідор і листочок салату.