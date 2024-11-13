Впораєтеся за п'ять хвилин: ця намазка з авокадо вийде смачнішою та бюджетнішою, ніж магазинні (відео)
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Приготуєте на раз-два
Авокадо давно уже не є новинкою на українському ринку. Господині готують з цим фруктом різноманітні салати, їдять просто так та, звісно ж, роблять смачні намазки.
Саме одну з них ми сьогодні й пропонуємо приготувати. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".
Як приготувати намазку з авокадо
Інгредієнти:
- стигле авокадо – 1 шт.;
- вершковий сир – 100 г;
- часник – 1 зубчик;
- сіль – за смаком;
- лимонний сік – 1 ч. л.;
- багет;
Спосіб приготування:
1.Багет нарізати на шматочки.
2.Викласти у форму, застелену пергаментом.
3.Авокадо викласти у чашу блендера.
4.Додати крем-сир та часник.
5.Все подрібнити.
6.Додати спеції та лимонний сік, перемішати.
7.Намазку викласти на підсушений багет.
8.Додати зверху помідор і листочок салату.