Справитесь за пять минут: эта намазка из авокадо получится вкуснее и бюджетнее магазинных (видео)

Приготовите на раз-два

Авокадо давно уже не новинка на украинском рынке. Хозяйки готовят с этим фруктом разнообразные салаты, едят просто так и, конечно, делают вкусные намазки.

Именно один из них мы сегодня и предлагаем приготовить. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".

Как приготовить намазку из авокадо

Ингредиенты:

спелое авокадо – 1 шт.;

сливочный сыр – 100 г;

чеснок – 1 зубчик;

соль – по вкусу;

лимонный сок – 1 ч. л.;

багет;

Способ приготовления:

1.Багет нарезать на кусочки.

2.Выложить в форму, застеленную пергаментом.

3.Авокадо выложить в чашу блендера.

4.Добавить крем-сыр и чеснок.

5.Все измельчить.

6.Добавить специи и лимонный сок, перемешать.

7.Намазку выложить на подсушенный багет.

8.Добавить сверху помидор и листик салата.