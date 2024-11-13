Справитесь за пять минут: эта намазка из авокадо получится вкуснее и бюджетнее магазинных (видео)
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Приготовите на раз-два
Авокадо давно уже не новинка на украинском рынке. Хозяйки готовят с этим фруктом разнообразные салаты, едят просто так и, конечно, делают вкусные намазки.
Именно один из них мы сегодня и предлагаем приготовить. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".
Как приготовить намазку из авокадо
Ингредиенты:
- спелое авокадо – 1 шт.;
- сливочный сыр – 100 г;
- чеснок – 1 зубчик;
- соль – по вкусу;
- лимонный сок – 1 ч. л.;
- багет;
Способ приготовления:
1.Багет нарезать на кусочки.
2.Выложить в форму, застеленную пергаментом.
3.Авокадо выложить в чашу блендера.
4.Добавить крем-сыр и чеснок.
5.Все измельчить.
6.Добавить специи и лимонный сок, перемешать.
7.Намазку выложить на подсушенный багет.
8.Добавить сверху помидор и листик салата.