Приготуйте разом з дітьми до Різдва: рецепт традиційного німецького печива (відео)
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Таке печиво можна готувати не лише на свята
На Різдво в Німеччині зазвичай готують штолен або ж печуть печиво з горішками. Втім, якщо рецепт першої випічки знайти на просторах інтернету не так важко, з другою випічкою дещо складніше.
Тож сьогодні ми хочемо опублікувати рецепт ще однієї різдвяної смакоти. А поділилися ним на Instagram-сторінці "yuliia.senych".
Як приготувати традиційне німецьке печиво
Інгредієнти:
- масло вершкове – 170 г;
- борошно – 250 г;
- жовток – 1 шт.;
- цукор – 100 г;
- мигдаль подрібнений – 50 г;
- какао – 50 г;
- шоколад розтоплений – 100 г;
- кокосова стружка – для декору;
Спосіб приготування:
1.До просіяного борошна всипати цукор.
2.Додати мʼяке вершкове масло і жовток.
3.Перетерти руками та зібрати докупи.
4.Розділити тісто на 4 частини, 2 частини для печива з какао, 1 — звичайне пісочне, 1- для печива з мигдалем.
5.Для звичайного печива на посипаній борошном поверхні розкотити тісто та видавити формочкою печиво.
6.Перекласти на пергамент для випікання.
7.Для печива з какао в одну частину тіста вмішати какао.
8.Розкотити обидві частини тіста і викласти один на одну.
9.Закрутити в рулет і нарізати на шматочки.
10.Для печива з мигдалем додати до тіста подрібнений мигдаль, розкотити в пласт і видавити формою печиво.
11.За бажанням можна зробити заглиблення і покласти трішки густого варення.
12.Випікати печиво за температури 180 градусів протягом 7-10 хвилин.
13.Для глазурі шоколад розтопити в мікрохвильовці та вмочити печиво в шоколад.
14.Присипати кокосовою стружкою або подрібненими горіхами.