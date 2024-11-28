Приготуйте разом з дітьми до Різдва: рецепт традиційного німецького печива (відео)

Таке печиво можна готувати не лише на свята

На Різдво в Німеччині зазвичай готують штолен або ж печуть печиво з горішками. Втім, якщо рецепт першої випічки знайти на просторах інтернету не так важко, з другою випічкою дещо складніше.

Тож сьогодні ми хочемо опублікувати рецепт ще однієї різдвяної смакоти. А поділилися ним на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати традиційне німецьке печиво

Інгредієнти:

масло вершкове – 170 г;

борошно – 250 г;

жовток – 1 шт.;

цукор – 100 г;

мигдаль подрібнений – 50 г;

какао – 50 г;

шоколад розтоплений – 100 г;

кокосова стружка – для декору;

Спосіб приготування:

1.До просіяного борошна всипати цукор.

2.Додати мʼяке вершкове масло і жовток.

3.Перетерти руками та зібрати докупи.

4.Розділити тісто на 4 частини, 2 частини для печива з какао, 1 — звичайне пісочне, 1- для печива з мигдалем.

5.Для звичайного печива на посипаній борошном поверхні розкотити тісто та видавити формочкою печиво.

6.Перекласти на пергамент для випікання.

7.Для печива з какао в одну частину тіста вмішати какао.

8.Розкотити обидві частини тіста і викласти один на одну.

9.Закрутити в рулет і нарізати на шматочки.

10.Для печива з мигдалем додати до тіста подрібнений мигдаль, розкотити в пласт і видавити формою печиво.

11.За бажанням можна зробити заглиблення і покласти трішки густого варення.

12.Випікати печиво за температури 180 градусів протягом 7-10 хвилин.

13.Для глазурі шоколад розтопити в мікрохвильовці та вмочити печиво в шоколад.

14.Присипати кокосовою стружкою або подрібненими горіхами.