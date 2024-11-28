Приготовьте вместе с детьми к Рождеству: рецепт традиционного немецкого печенья (видео)
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Такое печенье можно готовить не только по праздникам
На Рождество в Германии обычно готовят штоллен или пекут печенье с орешками. Впрочем, если рецепт первой выпечки найти на просторах интернета не так уж трудно, со второй выпечкой несколько сложнее.
Поэтому сегодня мы хотим опубликовать рецепт еще одного рождественского вкуса. А поделились им на Instagram-странице "yuliia.senych".
Как приготовить традиционное немецкое печенье
Ингредиенты:
- масло сливочное – 170 г;
- мука – 250 г;
- желток – 1 шт.;
- сахар – 100 г;
- миндаль измельченный – 50 г;
- какао – 50 г;
- шоколад растопленный – 100 г;
- кокосовая стружка – для декора;
Способ приготовления:
1.К просеянной муке всыпать сахар.
2.Добавить мягкое сливочное масло и желток.
3.Перетереть руками и собрать вместе.
4.Разделить тесто на 4 части, 2 части для печенья из какао, 1 — обычное песочное, 1 — для печенья с миндалем.
5.Для обычного печенья на посыпанной мукой поверхности раскатать тесто и выдавить формочкой печенье.
6.Переложить на пергамент для выпечки.
7.Для печенья из какао в одну часть теста вмешать какао.
8. Раскатать обе части теста и выложить друг на друга.
9.Закрутить в рулет и нарезать на кусочки.
10.Для печенья с миндалем добавить к тесту измельченный миндаль, раскатать в пласт и выдавить по форме печенье.
11.По желанию можно сделать углубление и положить немного густого варенья.
12. Выпекать печенье при температуре 180 градусов в течение 7-10 минут.
13.Для глазури шоколад растопить в микроволновке и обмакнуть печенье в шоколад.
14.Присыпать кокосовой стружкой или измельченными орехами.