Приготовьте вместе с детьми к Рождеству: рецепт традиционного немецкого печенья (видео)

Такое печенье можно готовить не только по праздникам

На Рождество в Германии обычно готовят штоллен или пекут печенье с орешками. Впрочем, если рецепт первой выпечки найти на просторах интернета не так уж трудно, со второй выпечкой несколько сложнее.

Поэтому сегодня мы хотим опубликовать рецепт еще одного рождественского вкуса. А поделились им на Instagram-странице "yuliia.senych".

Как приготовить традиционное немецкое печенье

Ингредиенты:

масло сливочное – 170 г;

мука – 250 г;

желток – 1 шт.;

сахар – 100 г;

миндаль измельченный – 50 г;

какао – 50 г;

шоколад растопленный – 100 г;

кокосовая стружка – для декора;

Способ приготовления:

1.К просеянной муке всыпать сахар.

2.Добавить мягкое сливочное масло и желток.

3.Перетереть руками и собрать вместе.

4.Разделить тесто на 4 части, 2 части для печенья из какао, 1 — обычное песочное, 1 — для печенья с миндалем.

5.Для обычного печенья на посыпанной мукой поверхности раскатать тесто и выдавить формочкой печенье.

6.Переложить на пергамент для выпечки.

7.Для печенья из какао в одну часть теста вмешать какао.

8. Раскатать обе части теста и выложить друг на друга.

9.Закрутить в рулет и нарезать на кусочки.

10.Для печенья с миндалем добавить к тесту измельченный миндаль, раскатать в пласт и выдавить по форме печенье.

11.По желанию можно сделать углубление и положить немного густого варенья.

12. Выпекать печенье при температуре 180 градусов в течение 7-10 минут.

13.Для глазури шоколад растопить в микроволновке и обмакнуть печенье в шоколад.

14.Присыпать кокосовой стружкой или измельченными орехами.