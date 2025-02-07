Піцу можна приготувати взагалі без тіста: нереально ситний рецепт Кальцоне (відео)
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Страва за цим рецептом виходить нереально ситною
Вдома можна приготувати чимало смачних страв. Ми розповідали, як зробити ситну запіканку з найпростіших продуктів. Тепер поділимось рецептом апетитного Кальцоне.
Традиційно Кальцоне — це один із варіантів піци, де начинка загортається всередину тіста. У кулінарному блозі ptashka.kitchen розповіли, як приготувати цю страву навіть без тіста — у цьому варіанті начинка загортається у курячий фарш.
Інгредієнти:
- Куряче філе (або готовий фарш)
- Сіль
- Перець
- Сушений часник
- Паприка (солодка чи копчена)
- Соус песто
- Сир слайсами
- Шпинат
- Панірувальні сухарі
Спосіб приготування:
- Фарш солимо, перчимо, додаємо сушений часник та паприку. Вспе ретельно вимішуємо.
- На дошці розстеляємо харчову плівку. Викладаємо фарш тонким шаром так, щоб набув форми прямокутника. Це і буде кальцоне.
- Змащуємо песто, кладемо скибочки сиру. На одну половину начинки додаємо шпинат.
- Використовуючи плівку, накриваємо другою половиною фаршу. Скріплюємо краї.
- Обсипаємо всю конструкцію з двох боків панірувальними сухарями. Відправляємо в заздалегідь розігріту духовку при 200°C на 15 хвилин.
До смаку можна додавати до страви будь-які свіжі овочі, які вам подобаються. Це смачно і надзвичайно соковито. Також ми розповідали, як смачно запекти картоплю — вона стане ідеальним гарніром.