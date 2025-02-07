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Піцу можна приготувати взагалі без тіста: нереально ситний рецепт Кальцоне (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Дуже смачна та ситна страва
Дуже смачна та ситна страва. Фото Скриншот з відео

Страва за цим рецептом виходить нереально ситною

Вдома можна приготувати чимало смачних страв. Ми розповідали, як зробити ситну запіканку з найпростіших продуктів. Тепер поділимось рецептом апетитного Кальцоне.

Традиційно Кальцоне — це один із варіантів піци, де начинка загортається всередину тіста. У кулінарному блозі ptashka.kitchen розповіли, як приготувати цю страву навіть без тіста — у цьому варіанті начинка загортається у курячий фарш.

Інгредієнти:

  • Куряче філе (або готовий фарш)
  • Сіль
  • Перець
  • Сушений часник
  • Паприка (солодка чи копчена)
  • Соус песто
  • Сир слайсами
  • Шпинат
  • Панірувальні сухарі

Спосіб приготування:

  1. Фарш солимо, перчимо, додаємо сушений часник та паприку. Вспе ретельно вимішуємо.
  2. На дошці розстеляємо харчову плівку. Викладаємо фарш тонким шаром так, щоб набув форми прямокутника. Це і буде кальцоне.
  3. Змащуємо песто, кладемо скибочки сиру. На одну половину начинки додаємо шпинат.
  4. Використовуючи плівку, накриваємо другою половиною фаршу. Скріплюємо краї.
  5. Обсипаємо всю конструкцію з двох боків панірувальними сухарями. Відправляємо в заздалегідь розігріту духовку при 200°C на 15 хвилин.

До смаку можна додавати до страви будь-які свіжі овочі, які вам подобаються. Це смачно і надзвичайно соковито. Також ми розповідали, як смачно запекти картоплю — вона стане ідеальним гарніром.

Теги:
#Рецепт #Піца #Закуска #Начинка #Фарш