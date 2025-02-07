Піцу можна приготувати взагалі без тіста: нереально ситний рецепт Кальцоне (відео)

Страва за цим рецептом виходить нереально ситною

Вдома можна приготувати чимало смачних страв. Ми розповідали, як зробити ситну запіканку з найпростіших продуктів. Тепер поділимось рецептом апетитного Кальцоне.

Традиційно Кальцоне — це один із варіантів піци, де начинка загортається всередину тіста. У кулінарному блозі ptashka.kitchen розповіли, як приготувати цю страву навіть без тіста — у цьому варіанті начинка загортається у курячий фарш.

Інгредієнти:

Куряче філе (або готовий фарш)

Сіль

Перець

Сушений часник

Паприка (солодка чи копчена)

Соус песто

Сир слайсами

Шпинат

Панірувальні сухарі

Спосіб приготування:

Фарш солимо, перчимо, додаємо сушений часник та паприку. Вспе ретельно вимішуємо. На дошці розстеляємо харчову плівку. Викладаємо фарш тонким шаром так, щоб набув форми прямокутника. Це і буде кальцоне. Змащуємо песто, кладемо скибочки сиру. На одну половину начинки додаємо шпинат. Використовуючи плівку, накриваємо другою половиною фаршу. Скріплюємо краї. Обсипаємо всю конструкцію з двох боків панірувальними сухарями. Відправляємо в заздалегідь розігріту духовку при 200°C на 15 хвилин.

До смаку можна додавати до страви будь-які свіжі овочі, які вам подобаються. Це смачно і надзвичайно соковито. Також ми розповідали, як смачно запекти картоплю — вона стане ідеальним гарніром.