Пиццу можно приготовить вообще без теста: нереально сытный рецепт Кальцоне (видео)

Блюдо по этому рецепту получается нереально сытным

На дому можно приготовить немало вкусных блюд. Мы рассказывали, как сделать сытную запеканку из самых простых продуктов. Теперь поделимся рецептом аппетитного Кальцоне.

Традиционно Кальцоне – это один из вариантов пиццы, где начинка заворачивается внутрь теста. В кулинарном блоге ptashka.kitchen рассказали, как приготовить это блюдо даже без теста – в этом варианте начинка заворачивается в куриный фарш.

Ингредиенты:

Куриное филе (или готовый фарш)

Соль

Перец

Сушеный чеснок

Паприка (сладкая или копченая)

Соус песто

Сыр слайсами

Шпинат

Панировочные сухари

Способ приготовления:

Фарш солим, перчим, добавляем сушеный чеснок и паприку. Успешно тщательно вымешиваем. На доске расстилаем пищевую пленку. Выкладываем фарш тонким слоем так, чтобы приобрел форму прямоугольника. Это и будет кальцон. Смазываем песто, кладем ломтики сыра. На половину начинки добавляем шпинат. Используя плёнку, накрываем второй половиной фарша. Скрепляем края. Осыпаем всю конструкцию с двух сторон панировочными сухарями. Отправляем в предварительно разогретую духовку при 200°C на 15 минут.

По вкусу можно добавлять в блюдо любые свежие овощи, которые вам нравятся. Это вкусно и очень сочно. Также мы рассказывали, как вкусно запечь картошку – он станет идеальным гарниром.