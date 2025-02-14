Ситна закуска за п'ять хвилин: приготуєте з того, що є у холодильнику (відео)

Закуска приємно здивує вас простотою та незвичайним, але дуже гармонійним смаком

Коли гості на порозі на закуску можна приготувати різноманітні смачні страви. Так, чудовим варіантом стануть трубочки з лаваша або ж рулет з лаваша з тунцем.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати намазку на хліб з печінкою тріски. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tastystories.feed".

Як приготувати намазку з печінкою тріски

Інгредієнти:

печінка тріски – 1 баночка (100 г);

яйця варені – 2 шт.;

вершковий сир – 1 ст. л. з гіркою;

сіль – дрібка;

огірок свіжий за бажанням;

зелень — за бажанням;

хліб;

Спосіб приготування:

1.Печінку тріски, варені яйця та вершковий сир змішати.

2.Додати дрібку солі за бажанням.

3.Хліб підсушити в тостері або на сковорідці, викласти зверху намазку.

4.Посипати нарізаним свіжим огірком та зеленню.