Ситна закуска за п'ять хвилин: приготуєте з того, що є у холодильнику (відео)
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Закуска приємно здивує вас простотою та незвичайним, але дуже гармонійним смаком
Коли гості на порозі на закуску можна приготувати різноманітні смачні страви. Так, чудовим варіантом стануть трубочки з лаваша або ж рулет з лаваша з тунцем.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати намазку на хліб з печінкою тріски. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tastystories.feed".
Як приготувати намазку з печінкою тріски
Інгредієнти:
- печінка тріски – 1 баночка (100 г);
- яйця варені – 2 шт.;
- вершковий сир – 1 ст. л. з гіркою;
- сіль – дрібка;
- огірок свіжий за бажанням;
- зелень — за бажанням;
- хліб;
Спосіб приготування:
1.Печінку тріски, варені яйця та вершковий сир змішати.
2.Додати дрібку солі за бажанням.
3.Хліб підсушити в тостері або на сковорідці, викласти зверху намазку.
4.Посипати нарізаним свіжим огірком та зеленню.