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Ситна закуска за п'ять хвилин: приготуєте з того, що є у холодильнику (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Легко готується, швидко з'їдається
Легко готується, швидко з'їдається. Фото instagram.com

Закуска приємно здивує вас простотою та незвичайним, але дуже гармонійним смаком

Коли гості на порозі на закуску можна приготувати різноманітні смачні страви. Так, чудовим варіантом стануть трубочки з лаваша або ж рулет з лаваша з тунцем.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати намазку на хліб з печінкою тріски. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "tastystories.feed".

Як приготувати намазку з печінкою тріски

Інгредієнти:

  • печінка тріски – 1 баночка (100 г);
  • яйця варені – 2 шт.;
  • вершковий сир – 1 ст. л. з гіркою;
  • сіль – дрібка;
  • огірок свіжий за бажанням;
  • зелень — за бажанням;
  • хліб;

Спосіб приготування:

1.Печінку тріски, варені яйця та вершковий сир змішати.

2.Додати дрібку солі за бажанням.

3.Хліб підсушити в тостері або на сковорідці, викласти зверху намазку.

4.Посипати нарізаним свіжим огірком та зеленню.

Теги:
#Готуємо вдома #намазка #печінка тріски