Сытная закуска за пять минут: приготовите из того, что есть в холодильнике (видео)

Закуска приятно удивит вас простотой и необычным, но очень гармоничным вкусом

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Сегодня мы предлагаем приготовить намазку на хлеб с печенью трески. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tastystories.feed".

Как приготовить намазку с печенью трески

Ингредиенты:

печень трески – 1 баночка (100 г);

яйца вареные – 2 шт.;

сливочный сыр – 1 ст. л. с горкой;

соль – щепотка;

огурец свежий по желанию;

зелень – по желанию;

хлеб;

Способ приготовления:

1.Печень трески, вареные яйца и сливочный сыр смешать.

2.Добавить щепотку соли по желанию.

3.Хлеб подсушить в тостере или на сковороде, выложить сверху намазку.

4.Посыпать нарезанным свежим огурцом и зеленью.