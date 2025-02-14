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Сытная закуска за пять минут: приготовите из того, что есть в холодильнике (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Легко готовится, быстро съедается
Легко готовится, быстро съедается. Фото instagram.com

Закуска приятно удивит вас простотой и необычным, но очень гармоничным вкусом

Когда гости на пороге на закуску, можно приготовить разнообразные вкусные блюда. Так, отличным вариантом станут трубочки из лаваша или же рулет из лаваша с тунцем.

Сегодня мы предлагаем приготовить намазку на хлеб с печенью трески. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tastystories.feed".

Как приготовить намазку с печенью трески

Ингредиенты:

  • печень трески – 1 баночка (100 г);
  • яйца вареные – 2 шт.;
  • сливочный сыр – 1 ст. л. с горкой;
  • соль – щепотка;
  • огурец свежий по желанию;
  • зелень – по желанию;
  • хлеб;

Способ приготовления:

1.Печень трески, вареные яйца и сливочный сыр смешать.

2.Добавить щепотку соли по желанию.

3.Хлеб подсушить в тостере или на сковороде, выложить сверху намазку.

4.Посыпать нарезанным свежим огурцом и зеленью.

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#Готовим дома #намазка #печень трески