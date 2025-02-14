Сытная закуска за пять минут: приготовите из того, что есть в холодильнике (видео)
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Закуска приятно удивит вас простотой и необычным, но очень гармоничным вкусом
Когда гости на пороге на закуску, можно приготовить разнообразные вкусные блюда. Так, отличным вариантом станут трубочки из лаваша или же рулет из лаваша с тунцем.
Сегодня мы предлагаем приготовить намазку на хлеб с печенью трески. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tastystories.feed".
Как приготовить намазку с печенью трески
Ингредиенты:
- печень трески – 1 баночка (100 г);
- яйца вареные – 2 шт.;
- сливочный сыр – 1 ст. л. с горкой;
- соль – щепотка;
- огурец свежий по желанию;
- зелень – по желанию;
- хлеб;
Способ приготовления:
1.Печень трески, вареные яйца и сливочный сыр смешать.
2.Добавить щепотку соли по желанию.
3.Хлеб подсушить в тостере или на сковороде, выложить сверху намазку.
4.Посыпать нарезанным свежим огурцом и зеленью.